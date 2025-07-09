高鐵延伸宜蘭環評 民團提出7大質疑

「公民幫推」、「守護宜蘭工作坊」、「高鐵延伸宜蘭監督聯盟」等民間團體在環境部舉行記者會，呼籲政府，應重視公民團體所提出的意見，加強對社會的溝通與意見採納，切勿一意孤行，切勿漠視民意。（記者陳志曲攝）

2025/07/09 11:18

〔記者黃宜靜／台北報導〕環境部今（9日）舉行高鐵延伸宜蘭環評案，反對方「公民幫推」、「守護宜蘭工作坊」、「高鐵延伸宜蘭監督聯盟」與前交通部長賀陳旦等人質疑，現行方案忽略台鐵行駛高鐵現行計畫路線的可行性、且前後推估旅程時間不同、拆遷戶增加、產業效益灌水、影響蘭陽平原環境、公聽會次數不足與未採納高鐵、台鐵2大利害關係人的意見等提出7大質疑。

為了解決台北到宜蘭交通問題，北宜走廊鐵路討論歷經多年，93年時提出北宜直線鐵路初步規劃，經數年討論後卻發現北宜直鐵難以推動，因此改以高鐵延伸宜蘭可行性規劃討論。環境部今日舉辦「高鐵延伸宜蘭計畫環境影響評估報告書初稿」專案小組第2次初審會議。

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公民幫推顧問林旺根指出，直鐵方案是利用台鐵既有路廊，高鐵方案只新增1個站體，卻影響宜蘭平原、大面積農地徵收、高架橋穿越聚落及影響區域排水等問題；前鐵路特考典試委員蘇直評說明，台鐵採購的新車，爬坡能力與高鐵相當，均可達千分之35的坡度上限，卻未將台鐵系統使用現行高鐵隧道的可行性納入考量。

高鐵延伸宜蘭監督聯盟召集人康芳銘說，鐵路起終點是希望符合宜蘭人的想法，但生為宜蘭人的他，卻認為不實際，以北宜直鐵台北至宜蘭站47分鐘估算，與搭高鐵到宜蘭、加上車站轉乘時間，高鐵僅比直鐵快6分鐘，交通部卻要投資3倍於直鐵成本的高鐵建設，斬斷台鐵在東部鐵路的利基市場。

賀陳旦質疑，直鐵規劃十餘年後，突然就被高鐵替代，為何整個環評階段並未邀請高鐵公司與台鐵公司2個利害關係人進入說明，同時也要求鐵道局公開經由交通部通過的可行性，評估審議的日期，以及是否已完成國發會對先期規畫內容的實質審查的紀錄，以免發生鐵道局過去多項工程中，因未充分納入營運單位的意見，而造成營運成本上升、服務品質下降等前車之鑑，期望能謹慎討論。

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前交通部長賀陳旦質疑，直鐵規劃十餘年後，突然就被高鐵替代，為何整個環評階段並未邀請高鐵公司與台鐵公司兩方利害關係人說明。（記者陳志曲攝）

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