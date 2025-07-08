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    首頁　>　宜蘭縣

    宜蘭太平山拍照熱區成黃喉貂伸展台 上演野生動物秀

    一隻黃喉貂今天在太平山意象柱爬上爬下，把這裡當成伸展舞台。（圖由太平山遊樂區提供）

    一隻黃喉貂今天在太平山意象柱爬上爬下，把這裡當成伸展舞台。（圖由太平山遊樂區提供）

    2025/07/08 19:13

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕丹娜絲颱風過後，宜蘭縣太平山國家森林遊樂區今天（8日）重新開園，一隻黃喉貂爬到遊客服務中心廣場3層樓高的意象柱，在木質意象柱爬上爬下。畫面曝光後，網友笑稱，黃喉貂把這根柱子當成伸展舞台，展現靈活攀爬能力。

    太平山遊樂區今天遊客較少，一隻黃喉貂趁四下無人之際，爬上被遊客當成拍照打卡熱區的太平山意象柱，遊樂區經理阮名揚目擊後，站在遠處拍下珍貴影像。畫面中的黃喉貂，四隻腳抓住平滑柱子上上下下，似乎當成遊戲場高興地玩耍，毫不擔心會墜地受傷。

    阮名揚說，黃喉貂是太平山遊樂區常見的野生動物，但被捕捉到的影像多在地面奔跑、覓食，攀爬畫面較少被拍到，今天這段畫面印證牠們確實是野地裡的攀爬高手。

    阮名揚提醒大家，到太平山遊樂區踏青享受森林芬多精時，若遇上黃喉貂之類野生動物，記得不親近、不打擾、不餵食「三不原則」，保持適當距離，避免干擾牠們的生活。

    黃喉貂是太平山遊樂區常見的野生動物，多半在地面上被拍到。（圖由太平山遊樂區提供）

    黃喉貂是太平山遊樂區常見的野生動物，多半在地面上被拍到。（圖由太平山遊樂區提供）

    黃喉貂攀爬太平山意象柱畫面曝光。（由太平山遊樂區提供）

    黃喉貂攀爬太平山意象柱畫面曝光。（由太平山遊樂區提供）

    約3層樓高的太平山意象柱，是遊客拍照打卡熱區。（資料照，記者江志雄攝）

    約3層樓高的太平山意象柱，是遊客拍照打卡熱區。（資料照，記者江志雄攝）

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