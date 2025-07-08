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    首頁　>　宜蘭縣

    宜蘭清水地熱「朝9晚5」挨批不友善 縣府允納入檢討

    宜蘭縣人氣景點清水地熱，去年遊客數超過380萬人次。（宜蘭縣府提供）

    宜蘭縣人氣景點清水地熱，去年遊客數超過380萬人次。（宜蘭縣府提供）

    2025/07/08 18:28

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕清水地熱遊憩區是宜蘭縣政府經營管理的人氣景點，入夏後，有些人為避開炎炎夏日，想在清晨或傍晚入園，但園區上午9點才開始營運，下午5點就休園，外界批「朝9晚5」旅遊環境不友善。宜蘭縣府今天（8日）回應，清水地熱沒有門禁可自由進出，是否調整營運時段會納入檢討。

    清水地熱坐落在三星及大同鄉交界處，園區有煮食池、泡腳池等設施，供遊客煮蛋、煮玉米、泡腳，雖然位處偏遠山區，人氣仍居高不下，去年遊客數超過380萬人次。

    炙熱夏季裡，不少遊客希望避開大太陽，利用清晨或傍晚到清水地熱煮蛋踏青，但太早去，還沒有開始營運，下午5點比較涼爽時就停止服務，羅東鎮林先生批評這樣旅遊環境並不友善，他指冬山河親水公園每年暑假舉辦童玩節，宜蘭縣各地也陸續推出活動，建議清水地熱配合暑假旅遊旺季調整營運時間。

    三星鄉民宿業者廖學毅認為，清水地熱四面環山，遠離市區，入夜後少有光害，是夜間觀星的好去處，營運時間若能延長到夜間，勢必吸引更多旅遊人潮，帶動宜蘭的夜經濟。

    宜蘭縣府工旅處表示，清水地熱屬於開放空間未設門禁，工作人員採2班制，上午8點進駐，9點遊憇設施提供服務，下午5點打掃環境，雖然暫停相關服務，但遊客仍可停留，外界提出調整營運時段的意見，縣府會評估可行性。

    清水地熱泡腳池相當受歡迎。（宜蘭縣府提供）

    清水地熱泡腳池相當受歡迎。（宜蘭縣府提供）

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