宜蘭員山燈節牌樓塌壓成重度身障 婦人獲判國賠2342萬

宜蘭縣員山鄉公所2020年2月舉辦員山燈節，現場布置的迎賓牌樓1月26日晚間約7點被強風吹倒，造成林姓阿嬤、鄭姓婦人母女被壓傷，林姓阿嬤事後傷重不治。（資料照，記者江志雄攝）

2025/07/08 13:26

〔記者楊國文／台北報導〕宜蘭縣員山郷公所2020年2月舉辦員山燈節，但1月底燈節的迎賓拱門遭禁不起瞬間風勢而傾倒，壓傷5人，其中，鄭姓婦人重傷，成為重度身心障礙者，須終生聘請看護照顧生活起居，鄭母傷重2天後宣告不治；鄭婦針對她受重傷，請求員山鄉公所、承包燈節活動廠商及負責人等8名被告應國家賠償2342萬多元，高等法院維持一審判決結果，今仍判應國賠2342萬多元，可上訴。

被害人鄭姓婦人提告主張，宜蘭縣員山鄉公所擬於2020年2月1日起在員山公園舉辦「 2020 水啦員山鼠光燦爛」員山燈節活動，與天地匯國際公司得標，雙方簽立勞務採購契約，由天地匯、宏銘公司等7人分別負責現場施作等事宜。

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不過，員山燈節搭設的「鼠光迎賓拱門」（簡稱迎賓拱門），並未適當固定，2020年1月26日晚上7時，現場沒有任何警告標示，且燈飾均已開啟，鄭婦和母親誤以為燈節已開放賞燈而抵達現場，由於有瞬間風勢，迎賓拱門因門架包覆未開洞布、及外掛不透風大型看板增加受風面積，且僅以簡易繩索固定，無法抵抗該瞬間風速所產生的橫向力，以致整座迎賓拱門隨即傾倒壓傷5人。

多位傷者中，鄭婦母親同月28日凌晨3時傷重身亡，鄭婦腰、胸椎多處移位、骨折，致創傷性脊髓損傷、亦有神經性膀胱、肋骨、左股骨等多處骨折，成為重度身心障礙者，須終身聘請看護。

鄭婦認定受有2674萬元的損害，扣除事後因和解受償332萬多元，仍有2342萬多元的損害未受償，提告訴請員山鄉公所及天地匯、宏銘公司等7人，共8名被告，應連帶國家賠償2342萬多元。

宜蘭地院審理後，判准員山鄉公所等8名被告應連帶賠償鄭婦2342萬多元。全案上訴高等法院。

高等法院審理後認為，迎賓拱門為員山鄉公所提供給公眾使用，屬國家賠償法第3條第1項所規定的公共設施，應予適當固定，卻因疏忽未予適當固定，以致戶外場域正常的瞬間風勢即將迎賓拱門吹倒，而發生此事故，其設置或管理有所欠缺，而且天地匯等7名被告有未適當固定的施工缺失等事實，兩造都不爭執，應予國家賠償。

高院審酌婦人因此事故成為重度身心障礙者，生活無法自理，須聘請專人全天候看護，尚有40.65年餘命，及勞動力達8成受損害，仍判准員山公所、天地匯等8名被告應連帶國賠2342萬多元。

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