丹娜絲颱風》魩仔魚魚汛期來臨 南澳男子捕撈落海失蹤

宜蘭縣南澳海邊傳出男子落海，消防局派員搜尋。（圖由宜縣消防局提供）

2025/07/07 11:29

首次上稿 08:59

更新時間 11:29 （新增內容）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕丹娜絲颱風期間，宜蘭縣傳出有人被大浪捲走意外，61歲葉姓男子穿著青蛙裝，獨自到南澳鄉南澳溪海岸大橋出海口捕撈魩仔魚不慎落海，消防局今天（7日）凌晨獲報後派出第四大隊及南澳分隊人員到場搜救，目前仍無所獲。

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據了解，事發當時，一行7、8人到南澳溪出海口捕魩仔魚，61歲的葉男著青蛙裝先下海，不料，一陣大浪襲來，葉男被捲入海中失去蹤影，同行目擊者見狀後報案求助，宜縣消防局獲報後，配合海巡署第一巡防區在事發處執行岸際搜救。

落海失聯的葉姓男子是南澳鄉民，獲知南澳海邊進入魩仔魚魚汛期，利用颱風天夥同友人漏夜捕撈魚苗貼補家用，想不到在凌晨3點發生落海意外。地方人士指出，南澳地區風雨不大，但海邊出現大浪，視線不佳情況下潛藏危機，葉男可能猝不及防被大浪捲走。空勤直升機也加入搜尋行列，但未發現葉男身影。

宜縣消防局人員在南澳海邊搜尋失聯男子。（圖由宜縣消防局提供）

宜縣搜救人員漏夜搜尋失聯男子下落。（圖由宜縣消防局提供）

海巡人員在南澳海邊持續搜尋葉姓男子的下落。（圖由海巡署提供）

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