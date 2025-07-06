宜蘭偵查佐白嫖泰國妹丟鐵飯碗 一審被判2年6月

宜蘭警分局（如圖）一名林姓偵查佐白嫖泰國妹丟鐵飯碗，一審被判2年6月。（資料照，記者江志雄攝）

2025/07/06 23:50

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭警察分局1名林姓偵查佐，利用上班時間約泰國應召女到飯店開房間，完事後竟表明警察身分，搶走2000元性交易價金。一審法官認定犯藉勢、藉端強占財務罪，處有期徒刑2年6月，褫奪公權3年，扣案犯罪所得2000元沒收。

涉案的林姓偵查佐今年28歲，2018年從警，案發當時，妻子也在宜蘭警分局擔任警員，爆發白嫖風波後，警方召開考績會記2大過免職，並移送法辦。林男為2000元丟了鐵飯碗，目前在工地打工維生。

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判決指出，2023年10月，林姓偵查佐上網與應召站聯繫，以1800元談妥性交易價金，隨即不假外出，依約到宜蘭市一家飯店709號房，不久泰國女子走進房間，林男給付2000元，女方找給他200元。

雙方完成性交易後，林姓偵查佐步出房間，沒多久便以不滿意服務為由，返回709號房，以行使警察移送刑事案件職權態勢恫嚇泰國女子，令她拿出護照，宣稱放在梳妝台的2000元性交易款是犯罪所得，強行取走離去。飯店負責人事後向警方檢舉，全案東窗事發。

宜蘭地方法院合議庭斥責林男身為人民保母，竟藉勢、藉端強占他人財物，違法亂紀，損害警察形象，犯貪污治罪條例第四條第一項第二款之罪，可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科1億元以下罰金，惟念及犯後坦承犯行，所得財物2000元，所犯情節尚屬輕微，依規定減輕其刑，判2年6月。可上訴。

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