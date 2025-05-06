蘇澳海巡隊「超級100噸」艇成軍 東北部海域救援執法新利器

新型百噸級巡防艇PP-10097艇，加入蘇澳海巡隊服役行列。（蘇澳海巡隊提供）

2025/05/06 16:15

〔記者江志雄／宜蘭報導〕東北部海域首艘新型百噸級巡防艇PP-10097艇，最近加入海巡署艦隊分署蘇澳海巡隊服役行列，這艘巡防艇總噸位將近300噸，又稱為「超級100噸」，最快時速50公里，續航力2400公里，成為東北部海域救援及執法新利器。

PP-10097艇是海巡署艦隊分署「籌建海巡艦艇發展計畫」新造的百噸級巡防艇，採用定距螺槳推進器，全船總長40公尺、寬度7公尺、總噸位將近300噸，是蘇澳海巡隊目前所配置的最大艘巡防艇。

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蘇澳海巡隊今天（6日）指出，PP-10097艇最高航速27節，約時速50公里，續航力1300浬，相當於2400公里，具備長時間滯海執勤優勢，艇上配備消防滅火功能的高壓水砲，可由駕駛室遙控操作，噴水量每小時30萬公升、最大射程95公尺。

蘇澳海巡隊責任區為三貂角到和平之間的東北部海域，隊上有35噸級與百噸級巡防艇共7艘、10噸級小艇3艘，PP-10097艇成軍服役後，可藉其高科技、高耐浪性、高續航力優勢，強化違規取締、海域執法、急難救助能量，維護東北部海域安全。

PP-10097艇最近在蘇澳港舉行成軍典禮。（蘇澳海巡隊提供）

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