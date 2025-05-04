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    首頁　>　宜蘭縣

    宜蘭太平山聯外山路崩塌10餘層樓深 延至5/9全區開放

    宜蘭太平山遊樂區宜專一線7公里處4月30日路基流失，路面出現15公尺長的大坑洞。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    宜蘭太平山遊樂區宜專一線7公里處4月30日路基流失，路面出現15公尺長的大坑洞。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    2025/05/04 17:04

    首次上稿 11:47
    更新時間 17:04

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣太平山國家森林遊樂區聯外山路宜專一線7公里處，4月30日發生路基流失，路面出現15公尺長坑洞，宛如一處「天坑」，事發後緊急休園，原訂5月6日重新開放，但因山區降雨，又將進入梅雨季，須做安全評估，延至9日才能全區開園。

    事發後，太平山遊樂區宜專一線7公里外側車道路面塌陷15公尺長、崩塌深度10餘層樓高，園方隨即疏散遊客下山，由於塌陷處持續擴大，遊客疏散後便禁止車輛通行。

    林業及自然保育署宜蘭分署今天（4日）指出，已在路面塌陷處架設鋼軌，明天邀請專家現勘，原訂6日單線雙向通行，不過，山區近日降雨，梅雨季又快到了，塌陷處仍有安全顧慮，全區開園時間延到9日上午8點，初期僅供小客車行駛，暫時禁止各類大客車通行，國光客運同步停駛，後續再視修復進度，公布大客車通行時間。

    宜專一線路基流失地點在7公里，太平山遊樂區遊憩據點鳩之澤溫泉，位在4.1公里處，通行不受影響，目前仍照常營業，遊樂區局部休園期間，鳩之澤入園門票及停車費打5折，遊客可走自然步道、泡湯、煮溫泉蛋，餐廳也有供餐，相關訊息可上官網查詢。

    太平山遊樂區宜專一線7公里的大坑洞，宛如一處「天坑」。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    太平山遊樂區宜專一線7公里的大坑洞，宛如一處「天坑」。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    林保署宜蘭分署今天公告，太平山遊樂區將延至5月9日全區開放。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    林保署宜蘭分署今天公告，太平山遊樂區將延至5月9日全區開放。（圖由林保署宜蘭分署提供）

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