1天9次？宜蘭土地公廟男信眾遭控坐大腿性暗示 挨告性騷

宜蘭縣一名林姓男子被控坐在女子阿美（化名）大腿上，對她說「1天9次」、「妳又不是沒經驗」性暗示挑逗言詞，遭阿美告性騷擾。（情境照）

2025/03/03 22:50

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣一名林姓男子被控坐在女子阿美（化名）大腿上，對她說「1天9次」、「妳又不是沒經驗」性暗示挑逗言詞，遭阿美告性騷擾，全案由檢察官起訴。但一審法官認為，「1天9次」等語為單一指述，沒有其他補強證據，判林男無罪。

2023年10月初，阿美與林男在宜蘭縣某間福德廟碰面，指控林男無預警坐在她的大腿上，對她說「妳又不是沒經驗」，並連說3次「1天9次」，感覺遭受性騷擾憤而報警提告，林男在警詢後移送法辦，檢方偵結起訴，由宜蘭地方法院審結。

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判決指出，阿美第一次接受警詢時指稱，案發當天林男突然坐在她的大腿上，她當下有阻擋，對方還是直接坐上，還一直說「1天9次」等語，不過，接續警詢及偵查中說，她每次都有推林男，所以沒有實際坐上大腿，相關指述前後不一。林男則坦承，曾數度作勢要坐上阿美大腿，但未說過「1天9次」等語，堅持否認違反性騷擾防治法犯行。

宜蘭地院承審法官認為，阿美警詢說詞不一致，且案發處的監視器僅拍到林男在場，不足以認定有觸摸到阿美的大腿及隱私處，不符性騷擾防治法構成要件，另外，「1天9次」、「妳又不是沒經驗」等語也被林男否認，除了阿美單一指述，欠缺其他補強證據。

法官直指檢察官所提證據，不足以認定林男的犯行，審酌相關事證後，判林男無罪。可上訴。

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