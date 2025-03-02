宜蘭大學登山社男大生跌落古魯林道山谷 空勤直升機運送送醫

搜救小組持手電筒從大同鄉古魯林道摸黑前進。（圖由宜縣消防局提供）

2025/03/02 16:16

首次上稿10:44

更新時間16:16

〔記者江志雄／宜蘭報導〕國立宜蘭大學登山社一行7人，利用228連假從大同鄉古魯林道前往太平山遊樂區山毛櫸步道，一名21歲葉姓男大生途中跌落50公尺深山谷，造成頭部受傷無法動彈，宜縣消防局今天（2日）申請空勤直升機將傷者運送下山送醫急救。

宜大登山社7名男大生，2月28日從古魯林道入山，展開3天的登山活動，昨天登山途中，葉姓男大不慎跌落山谷，宜縣消防局傍晚5點54分獲報後，會同林保署宜蘭分署人員組成搜救小組漏夜救援。

請繼續往下閱讀...

搜救小組今天上午8點半抵達事故現場，運用山域救援繩索等裝備下切接觸葉姓男大生，經檢傷發現，葉員意識清醒，雖戴有頭盔，惟頭部受到撞擊，有流鼻血情形，且四肢移動困難，給予緊急救護處置，再移往溪谷等候救援。

中午12點多，宜縣消防局申請的空勤直升機飛抵事故現場上空，完成傷者吊掛作業後飛下山，下午1點15分降落羅東運動公園，把男大生送上由救護車送往羅東博愛醫院急救。

宜縣消防局呼籲登山民眾上山前備妥登山器具及裝備，並下載消防署「消防防災e點通-119報案APP」，若發生事故可利用119報案APP求援。

宜大男大生發生墜谷，宜縣消防局獲報後漏夜上山救援。（圖由宜縣消防局提供）

宜蘭大學葉姓男大生在古魯林道登山途中墜谷，消防局申請空勤直升機救援。（圖由宜縣消防局提供）

空勤直升機今天下午降落羅東運動公園，把墜谷受傷的男大生送醫急救。（圖由宜縣消防局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法