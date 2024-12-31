林姿妙涉貪案7縣府官員 財稅局長盧天龍判5年10月最重

財稅局長盧天龍判5年10月，褫奪公權5年。（記者王峻祺攝）

2024/12/31 20:25

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕纏訟近3年的宜蘭縣長林姿妙涉貪案多達15名被告，其中7人為縣府官員，今天一審宣判，僅時任建設處代理處長黃志良獲判無罪，其餘6人被依貪污治罪圖利罪判處3年至5年10月，並以財政稅務局長盧天龍判5年10月，褫奪公權5年刑期最重。

黃志良被檢方控訴，林姿妙於2018年選後，應拆除98地號土地上的競選總部，地主申請臨時性建築物延長使用但逾時，黃和建築管理科長林志揚明知違背法令，仍指示由林告知建築師改以延長拆除期限為由，提出申請即可，違法延長使用臨時性建築物至2019年11月。不過，合議庭認為，依相關證人證述，均證稱本案沒有和黃志良討論，黃亦未為任何指示，因查無實據，予無罪判決。

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另外，財政稅務局長盧天龍、時任建設處代理處長吳朝琴、時任農業處長康立和、建設處都市計畫科長龍非池、時任農業處農務科長吳東原等5人，被判貪污治罪公務員共同犯對監督事務圖利罪。其中盧天龍遭判5年10月，褫奪公權5年最重。

檢方指控，吳朝琴在林姿妙指示下，召開跨局處會議，讓農業處、建設處、財稅局，違法發給1558地號土地農照，免徵土地增值稅。盧天龍明知1558地號土地未改善，並無回復原狀事實，仍稱是因建設處持續追蹤列管，才有課徵土增稅必要，而建設處會持續追蹤列管，在於農業處認定1558地號土地農地非作農用，若要維持免徵土增稅，農業處要先認定農用，建設處解除列管後，財稅局才能批准免徵。

合議庭認為，盧天龍等人均位居要職，本應公正執行職務，反配合林姿妙圖利行為，因而有害於公共事務辦理的公正性，以及國民對於公務員公正、廉潔的信賴，分別將5人判刑3年6月至5年10月，褫奪公權3年至5年。

吳朝琴判3年6月，褫奪公權3年；康立和3年8月，褫奪公權3年；吳東原3年8月，褫奪公權3年；龍非池5年8月、褫奪公權5年。另外，其他公務員部分，建設處建管科長林志揚依對監督事務圖利罪判5年6月，褫奪公權5年；時任羅東鎮公所經建課長趙竑勳依對監督事務圖利罪判3年，褫奪公權3年；經建課員黃耀智依對主管事務圖利罪判5年10月、褫奪公權5年。

非公務員部分，前縣議員劉石純及宜蘭縣商業會前理事長陳正勳，犯非公務員與公務員共同犯對監督事務圖利罪，分別判3年6月、3年8月，均褫奪公權3年；礦業公司負責人林錫欽偽造文書判刑4月，緩刑2年。林姿妙前助理張桂綾特殊洗錢判刑1年。

黃志良獲判無罪。（記者王峻祺攝）

時任建設處代理處長吳朝琴判3年6月，褫奪公權3年。（資料照）

時任農業處長康立和判3年8月，褫奪公權3年。（記者王峻祺攝）

時任農業處農務科長、現任農業處代理副處長吳東原，遭判3年8月，褫奪公權3年。（記者王峻祺攝）

時任羅東鎮公所經建課長、現任行政室主任趙竑勳，遭判3年，褫奪公權3年。（記者王峻祺攝）

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