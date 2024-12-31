林姿妙涉貪判刑 「公務員財產來源不明罪」停職縣市長第1人

宜蘭縣長林姿妙涉貪，一審被判12年6月，依「地方制度法」停職改由副縣長代理。（記者王峻祺攝）

2024/12/31 20:16

首次上稿 19:38

更新時間 20:16

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙涉貪一審被判12年6月，依「地方制度法」規定須停職，停職法條是貪污治罪條例中的「公務員財產來源不明罪」，縣市長因此被停職者，林姿妙是第1人。

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林姿妙被依貪污治罪公務員共同犯對監督事務圖利罪判7年，褫奪公權6年；貪污治罪財產來源不明罪2年6月，褫奪公權2年；特殊洗錢罪判3年6月，沒收不法所得3250萬元。應合併執行12年6月，褫奪公權6年。

據「地方制度法」第78條規定，林姿妙一審被判犯貪污治罪條例，包含違背職務行為收受不正利益罪或財產來源不明罪，其中之一被處有期徒刑以上之刑，內政部將停止其職務，目前林已被停職，由副縣長林茂盛代理。

林姿妙若二、三審改判無罪可復職，若判刑確定則解職，解職時剩餘任期超過2年必須補選，不足2年則由中央派員代理；依現行宣判時程推論，林姿妙上訴後，若因貪污被判刑定讞解職，剩餘任期將不足2年。

另外，同案被告8名涉犯貪污圖利的公務員，一審分別被判3年到5年10月，依「公務員懲戒法」第4條規定，刑事確定判決，受褫奪公權宣告或受徒刑宣告，在監所執行中，才須停職。

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