涉貪被重判！宜蘭首位女縣長林姿妙勤跑攤 地方政壇屹立不搖

宜蘭縣長林姿妙從政後勤於跑攤，20多年來在地方政壇屹立不搖。（記者江志雄攝）

2024/12/31 19:48

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙涉貪，今天（31日）一審被判處有期徒刑12年6月、褫奪公權6年。72歲的林姿妙當過3屆宜蘭縣議員、2屆羅東鎮長，2018年當選宜蘭縣首位女縣長，從政後勤於跑攤，擁有獨特親和力，讓她在地方政壇屹立不搖。

林姿妙丈夫是前省議員林明正，林明正1994年病逝後，由她獨立撫養4名子女長大成人，1998年以繼承丈夫遺志為訴求，首度參選羅東選區縣議員，便以第2高票當選，開啟20多年從政生涯，歷經7次選戰未嘗敗績，尤其在百里侯戰役中，二度擊敗民進黨對手，締造政治生涯的高峰。

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林姿妙論述能力與口才，不如一般政治人物犀利，靠著柔軟身段及親和力，打造出特殊人設品牌，尤其首任縣長任內兌現「吃飯免錢」、「讀冊免錢」，即縣屬學校營養午餐免費及免書籍費競選支票，進一步擴大支持版圖，競選連任時，以過半得票率突破重圍，成為相隔45年後首位連任成功的國民黨籍宜蘭縣長。

不過，林姿妙從政後習慣跑攤，行政執行力飽受質疑，羅東鎮長任內，被鎮內里長質疑看不懂公文，許多公文委由兒女代批，女兒林羿伶痛斥謊話連篇，但相關傳聞至今還在地方上流傳。

林姿妙就任縣長後到議會備詢，民進黨縣議員林麗提到宜蘭縣青創產業發展，問她是否聽過宜蘭科學園區「蘭青庭」青創基地，林姿妙竟回說，有聽過「竹蜻蜓」，引起大批網友揶揄。

針對林姿妙近幾年從政表現，支持者稱讚她勤政愛民，也有不少人嘲笑只會握手跑攤，宜蘭鄉親對她評價兩極，日後的歷史地位勢必備受考驗。

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