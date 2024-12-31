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    首頁　>　宜蘭縣

    林姿妙涉貪案僅1人無罪 黃志良：感謝司法還清白

    林姿妙涉貪案今天宣判，15名被告中僅前縣府建設處代理處長黃志良（如圖）獲判無罪。（資料照）

    林姿妙涉貪案今天宣判，15名被告中僅前縣府建設處代理處長黃志良（如圖）獲判無罪。（資料照）

    2024/12/31 18:07

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙涉貪等4案，宜蘭地方法院今天下午宣判，15名被告中，僅前縣府建設處代理處長黃志良獲判無罪。黃志良在宣判後受訪指出，「感謝司法還我清白」。

    15名被告中，除了黃志良無罪，其他14人分別被處有期徒刑4月到12年6月不等刑期，又以林姿妙刑期最重，應執行有期徒刑12年6月、褫奪公權6年，洗錢財物3250萬元沒收並追徵，林姿妙女兒林羿伶也被判3年6月徒刑、褫奪公權3年。

    黃志良現任宜蘭縣政府交通處長，在案發當時擔任建設處代理處長。檢方認為，黃明知林姿妙在羅東98地號土地上搭建的臨時性建築物，2018年11月24日使用期屆滿後，申請延長使用期限，應不予核准，竟指示核准申請，讓建築物所有人或使用人獲取不法利益，依貪污治罪違背法令圖利罪，求刑有期徒刑6年、褫奪公權4年。

    不過宜蘭地方法院審酌此案承辦人、建築師等多名證人證述，他們證稱沒有跟黃志良討論此案，黃也沒有作任何指示，檢察官提出的證據，無法證明黃志良有核准建築物，查無違背法令行為，判處無罪。黃志良回應，「感謝司法還我清白」，其餘不願多談，態度相當低調。

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