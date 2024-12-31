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    首頁　>　宜蘭縣

    林姿妙涉貪一審下午2點半宣判 重申「光明磊落」

    林姿妙早上照常召開縣務會議。（記者王峻祺攝）

    林姿妙早上照常召開縣務會議。（記者王峻祺攝）

    2024/12/31 10:34

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕國民黨籍宜蘭縣長林姿妙涉貪案，15人列被告，宜蘭地方法院一審敲定今天（31日）下午2點半宣判，各界高度關注。林姿妙今天一早照常主持縣務會議，會前接受媒體聯訪時重申，針對官司「我光明磊落，相信法律是公正的，謝謝！」

    林姿妙與縣府官員等15人涉犯「羅東鎮公所違法核發農地農用證明」、「九八地號臨時建物延長作總統立委大選總部使用」、「一五五八地號免徵一一二萬土地增值稅」、「洗錢及財產來源不明」等4案，2022年8月23日遭檢方依偽造文書、貪污、財產來源不明、圖利及特殊洗錢等罪起訴。

    在貪污及偽造文書部分，檢方認為林姿妙以處理民間地主羅東1558地號免徵新台幣112萬土地增值稅，換取地主陳正勳等人提供羅東98地號土地（當初為2018年林姿妙參選縣長的競選總部），作為2020年總統大選韓國瑜宜蘭競總使用，獲有免拆等利益達新台幣240萬元。

    洗錢及財產來源不明部分，檢方調查，林姿妙於2017年至2019年的帳戶金流中，發現羅東及冬山農會帳戶共有超過100筆資金異常進出，涉嫌利用10個人頭帳戶洗錢高達7844萬元，其中多筆金流來源不明，以洗錢方式製造向他人循環借貸的假象。

    今年10月23日辯論終結，檢方對林姿妙等15名被告具體求刑，其中林姿妙涉貪收賄求處20年重刑、褫奪公權5年，洗錢罪求處有期徒刑2年6月、併科200萬元罰金。審判長莊深淵諭知宣判日今天下午2點半，官司纏訟近3年，判決結果引發各界高度關切。

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