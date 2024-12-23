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    宜蘭五結鄉地名源史新書問世 12/24起限量送出50本

    宜蘭縣五結鄉地名源史新書，記錄鄉內15村的聚落地名故事。（圖由五結鄉公所提供）

    宜蘭縣五結鄉地名源史新書，記錄鄉內15村的聚落地名故事。（圖由五結鄉公所提供）

    2024/12/23 18:51

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣五結鄉公所最近出版五結鄉地名源史新書，書中記錄鄉內十五村的聚落地名故事，首版印製1500本，提供50本送給各界瀏覽保存，明天（24日）起到五結鄉立圖書館參加舊地名趣味問答，全數答對者便可獲贈1本新書。

    五結鄉地處蘭陽平原核心地帶，早期是噶瑪蘭人在宜蘭縣溪南地區的主要聚居地，吳沙當年率眾入蘭拓墾，聚眾開墾之地劃分為一結至五結，其中的五結演變成五結鄉的地名。

    五結鄉長沈德茂說，這本新書由文史學者張文義執筆，共233頁，書中有耆老訪談、空拍照、知名景點畫面，編輯團隊深入全鄉15村訪談，透過地方耆老口述了解地名演進，歷經1年多的採訪、編輯、整理才大功告成，盼為時代變遷留下印記。

    書中記載的地名有著濃濃懷舊風，舉例來說，五結鄉二結地區有一條俗稱「黑藥仔港」的排水溝渠，真正名稱是五結排水，早年水質清澈見底，1918年（日治大正7年）當地設立二結紙廠後，河水受到污染變黑，從此被稱為「黑藥仔港」。

    新書出版後，沈德茂送給參加與談的耆老、五結鄉各村辦公處留存，並準備50本大相送，明天起到五結鄉立圖書館櫃台參加舊地名趣味問答，全數答對者就能帶一本回家，送完為止，洽詢電話：03-9501115＃106。

    五結鄉地名源史由編輯團隊深入基層訪談，透過地方耆老口述了解地名演進。（圖由五結鄉公所提供）

    五結鄉地名源史由編輯團隊深入基層訪談，透過地方耆老口述了解地名演進。（圖由五結鄉公所提供）

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