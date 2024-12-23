各有考量！宜蘭市長陳美玲拋跨年晚會合辦 羅東鎮長吳秋齡不贊成

宜蘭市長陳美玲拋出2026年開始，與羅東合辦跨年晚會構想，圖為宜蘭市2025跨年晚會宣傳活動場景。（資料照）

2024/12/23 15:37

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭市、羅東鎮每年都會各自舉辦跨年晚會拚場，宜蘭市長陳美玲拋出兩地可以合辦構想，希望從2026開始，一年在宜市、一年在羅東輪流舉辦，集中經費與資源擴大規模，希望縣府協助整合。但羅東鎮長吳秋齡反對，她認為辦跨年晚會是為帶動羅東商機，沒辦在羅東就什麼都沒有了。縣府表示，若兩市鎮有意願，縣府樂觀其成，也可以協助整合。

宜蘭市今年跨年晚會經費500萬元，首度移師到宜蘭運動公園舉辦，主要卡司有動力火車、李千娜等10多組歌手與團體，由籃籃、焦凡凡主持，現場並設置星光市集，以人氣美食為主題，最後還有300秒的煙火施放。

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羅東跨年晚會經費195萬元，今年仍在羅東中山公園舉辦，有閻奕格、持修等10多組歌手與團體，由阿國、小花姐姐主持，也準備180秒、超過1800發的煙火施放。

宜蘭市長陳美玲拋出兩地晚會可以合辦舉辦的構想，她說，2025年跨年晚會已經來不及，希望從2026年開始，合辦有很多好處，經費等資源可以集中，規模可以擴大，卡司可以更堅強，可以一年在宜蘭市、一年在羅東鎮輪流舉辦，提供更精彩的視覺饗宴，交通動線也能作完整規劃，民眾也不用為了到底要去宜蘭，還是羅東？左右為難，舉棋不定。

陳美玲說，縣府也能共同主辦，除了贊助部分經費，也能以縣府名義邀到更大牌的偶像團體，比如「告五人」是宜蘭觀光大使，透過縣府出面邀請應可事半功倍，縣府也可透過跨年晚會一併宣傳農曆春節的「歡樂宜蘭年」活動，合辦是共創多贏的作法。

陳美玲也對元旦升旗典禮提出看法，她認為，縣府與各鄉鎮市都各辦各的，參與民眾與力量分散，造成資源浪費，為何不能整合辦一場大型升旗典禮？把所有參加民眾集合在一起，場面一定比較壯觀。

羅東鎮長吳秋齡則不贊成合辦，她說，羅東跨年晚會為何要辦在中山公園，就是要帶動夜市與周邊店家的商機，同時讓遊客能在羅東留宿，隔天再參加升旗典禮，並不只是為了辦跨年活動，如果辦在宜蘭市，那羅東就沒跨年氛圍，那就什麼都沒了，生意一定受影響。

吳秋齡指出，羅東是「小錢辦好事」，把活動發揮最大效益，合辦的事鎮代會也討論過，她不是堅持一定要在羅東辦晚會，而是思考活動的目的是什麼，如果是為了羅東商機，那與宜蘭市就是「兄弟爬山，各自努力」。

對於宜蘭市長拋出合辦跨年晚會的想法，羅東鎮長吳秋齡並不贊成，圖為羅東跨年晚會宣傳情形。（資料照）

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