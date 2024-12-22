全國犯下18案後踢到鐵板 詐騙集團女車手判刑10月

詐騙集團古姓女車手今年到全國各地犯下18案，陸續獲釋而重操舊業，不料，10月底到宜蘭取款時踢到鐵板，一審被判有期徒刑10月。（圖由警方提供）

2024/12/22 22:40

〔記者江志雄／宜蘭報導〕詐騙集團一名32歲古姓女車手，今年在全國各地犯下18案，被查獲後陸續獲釋而重操舊業，不料，10月底到宜蘭取款時踢到鐵板，被檢察官聲押獲准，宜蘭地方法院也裁定續押。一審法官認定她觸犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑10月。

古姓女車手今年曾到台北、新北、桃園、苗栗、台中、嘉義、高雄、花蓮、宜蘭等地犯案，合計18案，前17案落網後獲釋重回老本行，直到10月間，詐騙集團以投資之名騙走宜蘭羅東張姓男子30萬元後食髓知味，再度騙他繳付600萬元投資股票，張男驚覺受騙報警埋伏，古女取款時人贓俱獲，被送進宜蘭看守所羈押禁見，經檢察官偵結起訴，移審宜蘭地院，法官裁定續押，讓她無法繼續作案。

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判決指出，古女與詐欺集團成員分工合作，以達犯罪目的，因告訴人張姓男子察覺有異報警，導致前去取款時當場為警查獲，屬於未遂犯，觸犯三人以上共同詐欺取財未遂罪。

承審法官斥責古女明知詐欺集團對社會危害甚鉅，竟受金錢誘惑，參與詐欺集團擔任面交車手工作，與集團成員透過偽造特種文書及私文書等手法，欲向他人詐取金錢，並隱匿詐欺贓款所在與去向，危害社會治安，紊亂交易秩序，欠缺尊重他人財產法益觀念，實屬不該，判她有期徒刑10月，作案用的手機、偽造證件均沒入。可上訴。

古姓女車手10月底到宜蘭羅東收取600萬元款項時，被警方人贓俱獲。（圖由警方提供）

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