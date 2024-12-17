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    首頁　>　宜蘭縣

    酒後踹車撒尿又連撞8汽機車 宜蘭25歲莽男遭送辦

    宜蘭林男酒駕上路，連撞路旁1輛汽車、7輛機車，所幸無人員受傷。（民眾提供）

    宜蘭林男酒駕上路，連撞路旁1輛汽車、7輛機車，所幸無人員受傷。（民眾提供）

    2024/12/17 13:34

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭1名25歲林姓男子，今天凌晨2點多酒後在神農路某處騎樓撒野，不僅踹倒機車還在一旁撒尿，時隔1小時又酒駕上路，連撞路旁1輛汽車、7輛機車，所幸均無人員受傷，警方獲報將人逮捕，全案依公共危險罪及毀損罪送辦。

    警方今天凌晨2點26分獲報，有民眾稱停在神農路某處騎樓的機車，遭人踢倒毀損，造成龍頭擦傷、左側車殼破裂，該男事後還在一旁撒尿，苦主事後氣得將監視器畫面放上臉書。隨後近3點，泰山路與民權新路口發生交通事故，1輛轎車、7輛機車停在路邊遭撞，警方追查下才發現2起案件都是25歲林男所為。

    林男在騎樓踹倒機車並在一旁撒尿後，駕駛豐田轎車酒駕上路，沿泰山路往員山方向行駛，結果疑因太醉，連撞停放路邊的1輛白色豐田轎車及7輛機車，現場滿目瘡痍，地上都是機車殼碎片，車輪胎還被撞爛噴飛到路中央。

    林男被施以酒測，呼氣酒測值達每公升0.69毫克，超過法定標準，車禍部分被依公共危險罪送辦。毀損機車部分，警方已受理民眾報案，朝毀損罪偵辦。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    宜蘭1名25歲林姓男子（右下角），今天凌晨2點多酒後在神農路某處騎樓撒野，不僅踹機車還在一旁撒尿。（圖擷取自宜蘭知識+臉書）

    宜蘭1名25歲林姓男子（右下角），今天凌晨2點多酒後在神農路某處騎樓撒野，不僅踹機車還在一旁撒尿。（圖擷取自宜蘭知識+臉書）

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