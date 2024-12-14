宜蘭TPASS往南延伸花蓮和平 16日起正式上路

宜蘭縣TPASS月票深受通勤族歡迎，其中台鐵部分原可搭乘新北市鳳鳴站至宜蘭縣漢本站間，16日起將再往南延伸至花蓮和平站，擴充服務範圍。（記者王峻祺攝）

2024/12/14 10:44

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣TPASS月票深受通勤族歡迎，現有750元、1800元及2300元方案，約計7千多人使用，其中台鐵部分原可搭乘新北市鳳鳴站至宜蘭縣漢本站間，16日起將再往南延伸至花蓮和平站，擴充服務範圍，滿足更多民眾的工作通勤需求。

TPASS月票去年7月起在各縣市或生活圈陸續推動，提供3至5折運輸優惠，宜蘭首波也推出750元與1800元方案，今年9月更結合基北北桃都會通祭出2300元方案，民眾可依各方案規定，無限次搭乘公車、國道客運、台鐵以及雙北捷運等。3種方案使用人數均有成長，使用人數各約1千人、5千人及1千多人。

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宜蘭縣政府交通處指出，宜蘭TPASS原台鐵服務範圍已相當廣泛，北宜方案1800元可搭乘46個站，750元宜蘭方案則能搭乘16個站，但考量縣民有往返花蓮和平工業區工作通勤的需求，既有TPASS未能提供服務，經與台鐵研商往南延伸至和平站的可行性後獲得共識，感謝台鐵協助系統修改，擴大搭乘範圍。

交通處表示，16日正式擴充服務至花蓮和平站的宜蘭TPASS，現有3個方案均適用，北宜方案可從新北鳳鳴搭乘至花蓮和平，宜蘭方案則自頭城大里搭至花蓮和平，更能滿足民眾往返鄰近縣市的通勤需求，並提高公共運輸載具的使用率。

另外，宜蘭短期TPASS三日券299元方案，交通部已預計於年底前上路，方便大台北或外地民眾到宜蘭觀光旅遊，以及縣民短期出差需求，販售方式以悠遊卡、一卡通、愛金卡等3家實體卡，透過票證系統加值即可使用。

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