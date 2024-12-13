羅東轉運站機車停車格不足 春節前將增設635格

羅東轉運站機車停車格不足，縣府將增設635席停車格，春節前啟用。（資料照）

2024/12/13 15:45

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府為解決羅東轉運站機車停車格不足問題，決定變更設計，將部分汽車停車格改劃成機車停車格，同時借用轉運站對面的開羅派出所預定地劃設機車格，共可增加635席機車停車格，預訂在明年春節前完成啟用。

羅東轉運站地下1、2樓為汽、機車停車場，目前有汽車停車格498席、機車1200席。縣府交通處表示，汽車停車格使用率約6至7成，但機車停車格在尖峰時段，尤其是雨天，經常無車位可以停車。很多民眾抱怨，汽車停車格在養蚊子，機車卻沒地方停，停車的規劃設計有問題。

請繼續往下閱讀...

陳姓民眾說，很多人騎機車到轉運站轉國道客運通勤，如果停車格滿了，不下雨或許可以就近停在台鐵停車場，再走300公尺到國道客運轉運站，這樣還可以忍受，但下雨就很不方便，全身淋得濕漉漉，因此很多機車都會直接騎到轉運站停車場，但停車位不足就成了最大問題，很多買月票的人也無處停車。

為解決機車停車格不足問題，縣府交通處計畫將汽車停車格減至438席，把原本的60席停車格改劃成機車停車格，預計場內可增加285席機車停車格。此外，轉運站對面的開羅派出所預定地，預訂115年才會動工興建，縣府將辦理借用，規劃成機車停車場，預計可以增加350席停車格。

交通處表示，轉運站將汽車停車格改為機車停車格，須辦理都市設計審議變更與交通影響評估，使用執照也要重新取得，這些程序在月底應該可以完成，開羅派出所部分也要上網招標委外經營，再加上施工、驗收等流程，應可在春節前一併啟用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法