宜蘭警民協力攔阻1.9億詐款 表揚24組個人及團體

宜蘭警方聯手縣內金融機構、超商，在今年1至11月間攔阻305件詐騙案，詐款高達1.9億元，縣警局創設「反詐奧斯卡」，今天表揚24組個人及團體。（記者王峻祺攝）

2024/12/13 15:41

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭警方聯手縣內金融機構、超商，在今年1至11月間攔阻305件詐騙案，詐款高達1.9億元，縣警局創設「反詐奧斯卡」，今天表揚24組個人及團體，感謝第一線反詐無名英雄，拯救無數家庭。

宜蘭「反詐奧斯卡」分為團體獎及個人獎，針對金融機構攔阻前5名、超商攔阻前3名以及個人，頒發獎狀及獎金，同時分享阻詐經驗；另邀請藝人「麗小花」擔任宜蘭反詐大使，呼籲民眾謹慎求證，切勿輕信網路投資。

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宜蘭地檢署也推動預警中心等各項防詐策略，指揮破獲多起重大詐欺案件。檢察長黃智勇說，詐團破壞人與人之間的信賴關係與相處模式，感謝站在第一線的金融機構、超商人員阻詐，避免民眾財損，中央已針對相關法條進行刑度的加強，檢方對詐案也會具體求刑，並由法院判出能讓民眾接受的刑度。

宜蘭縣警察局長侯東輝說，金融機構、超商是阻擋詐騙資金流向最重要的防線，在和警方配合下，拯救許多家庭，感謝反詐無名英雄，透過表揚拋磚引玉，肯定並鼓勵他們的努力，將會持續宣導增強全民防詐意識。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

宜蘭「反詐奧斯卡」分為團體獎及個人獎，針對金融機構攔阻前5名、超商攔阻前3名以及個人，頒發獎狀及獎金，同時分享阻詐經驗。（記者王峻祺攝）

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