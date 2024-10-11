東北角風管處轄管南延評估 政委陳金德要求研議

東澳海邊的粉鳥林秘境。（資料照）

2024/10/11 17:08

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處轄管範圍，目前南端到宜蘭縣蘇澳內埤海灘，宜蘭縣政府希望往南延伸到宜蘭及花蓮縣界的和平溪口，行政院政務委員兼公共工程會主委陳金德今天至宜蘭蘇澳及南澳視察，要求觀光署研議，提供遊客更完善、安全的旅遊服務環境。

東北角風管處轄管範圍，北起新北市瑞芳區南雅里，南至宜蘭縣內埤海灘，海岸線總長102.5公里，面積17130公頃。宜蘭縣府考量蘇花改通車後，縣境之南的東澳及大南澳地區海岸線湧入大量人車，權責單位涵蓋宜蘭縣府、國有財產署、林業保育署，希望東北角風管處能將轄管範圍延伸到和平溪口縣界統一管理。

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陳金德今天率環境、交通、農業、內政、財政等部會，前往宜蘭縣蘇澳、南澳地區視察「向海致敬─海岸清潔維護計畫」推動情形，並聽取東北角風管處簡報，針對延伸轄管範圍進行討論。

陳金德說，南澳地區海岸線維護、管理均有待提升，原建議第一階段先延伸到南澳神秘沙灘，但尊重縣府提案至縣界想法，請東北角風管處再評估，「不是找麻煩，而是有信心」，相信風管處的維護建設能力與品質！

東北角風管處長游麗玉說，宜蘭縣府希望將頭城沿海、龜山島周邊海域納管，並向南延伸到宜花縣界，新增面積4634公頃、海岸線長度36.5公里，已委託顧問公司，針對資源面、法制面及可能擴大管轄範圍方案進行評估，預計明年4月完成初步報告。

她說，風管處現僅58名員額，且政院核定其中15名遇缺不補，考量處內60歲以上職員，未來5年內退休，預算員額僅剩42人，也請政委協助人力配置與經費不足部分。

行政院政委兼工程會主委陳金德至宜蘭蘇澳及南澳視察，要求東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處研議管轄南延評估，提供遊客更完善、安全的旅遊服務環境。（工程會提供）

行政院政委陳金德今天率環境、交通、農業、內政、財政等部會，前往宜蘭縣蘇澳、南澳地區視察「向海致敬─海岸清潔維護計畫」推動情形，並聽取東北角風管處簡報，針對延伸轄管範圍進行討論。（工程會提供）

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