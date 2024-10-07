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    首頁　>　宜蘭縣

    宜蘭縣「被遺忘的鐵道」 冬山鄉潤泰鐵道10月底前開放

    宜縣冬山鄉潤泰鐵道觀光廊帶預計10月底前開放，圖為新設的軌道手搖車。（圖由冬山鄉公所提供）

    宜縣冬山鄉潤泰鐵道觀光廊帶預計10月底前開放，圖為新設的軌道手搖車。（圖由冬山鄉公所提供）

    2024/10/07 17:54

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉公所投入2200萬元經費，把鄉內停駛30年的潤泰鐵道活化，增設觀景平台、鐵道意象、軌道手搖車，讓這條「被遺忘的鐵道」改頭換面成為觀光廊帶。鄉長林峻輔今天表示，工程現已完工，正在辦理驗收，預計10月底前對外開放。

    冬山鄉潤泰鐵道在1976年前後興建，全長3.2公里，是昔日力霸水泥冬山廠建造的水泥專用運輸鐵路，但1990年代初期停駛至今，潤泰集團2009年取得水泥廠經營權後改稱潤泰鐵道，因長期閒置，逐漸為各界淡忘，有人戲稱是冬山版「被遺忘的鐵道」。

    冬山鄉公所選定潤泰水泥廠到台9線之間1.6公里長路段，辦理「冬山潤泰水泥鐵道遺跡秘境風貌觀光廊帶」計畫，依照沿線地景特色，規劃高原段、聚落信仰段、歷史水圳段、農業地景區等4大主題區，去年底開工，今年9月中旬完工，目前進入驗收階段，可望在10月底前開放。

    林峻輔說，冬山鄉潤泰鐵道屬於水泥產業鐵道遺跡，沿線有水圳、客家聚落及傳統廟宇，啟用之後，可選擇悠閒漫步，或搭乘2輛軌道手搖車沿著鐵道兜風，歡迎大家相揪來體驗。

    潤泰鐵道屬於水泥產業鐵道遺跡，已停駛30年。（圖由冬山鄉公所提供）

    潤泰鐵道屬於水泥產業鐵道遺跡，已停駛30年。（圖由冬山鄉公所提供）

    冬山鄉潤泰鐵道觀光廊帶的平交道意象。（圖由冬山鄉公所提供）

    冬山鄉潤泰鐵道觀光廊帶的平交道意象。（圖由冬山鄉公所提供）

    潤泰鐵道觀光廊帶高原段終點居高臨下，可鳥瞰當地田園風光。（圖由冬山鄉公所提供）

    潤泰鐵道觀光廊帶高原段終點居高臨下，可鳥瞰當地田園風光。（圖由冬山鄉公所提供）

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