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    宜蘭7校遭竄改Google校名 刑大偵辦追溯源頭

    宜蘭7校遭竄改Google校名 ，教育處代表向刑大提出妨害名譽告訴，警方受理偵辦將追溯源頭。（圖擷取自Google地圖）

    宜蘭7校遭竄改Google校名 ，教育處代表向刑大提出妨害名譽告訴，警方受理偵辦將追溯源頭。（圖擷取自Google地圖）

    2024/09/19 16:06

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕全台Google改校名之亂，宜蘭縣截至目前傳出7所學校受害，縣府教育處今天除協助聯繫Google團隊更正資訊外，也向刑警大隊報案，提出妨害名譽告訴。刑大隊長鄭偉豪說，科偵隊已發函宜蘭地檢署，協助向Google調閱提出修改建議之使用者資料、IP等歷程記錄，將深入偵辦追溯源頭。

    宜蘭縣府教育處表示，經盤點後，目前共計復興、三星、宜蘭、東光、文化、南安及內城等7所國中，分別在Google地圖上，遭竄改校名為縣民中學、三猩猩國中、宜蘭國民中小學、北光國中、這裡有猴子，南風海岸中學及內城國民猴子中小學。

    教育處指出，已協助7校向Google團隊聯繫更正資訊，並正式向警察局刑警大隊報案，以追查惡作劇行為人依法偵辦，遏止惡意竄改學校網路正確資訊之歪風。

    宜蘭縣警局刑警大隊長鄭偉豪說，受理教育處代表7校提出妨害名譽告訴後，科偵隊隨即發函宜蘭地檢署，協助向Google調閱提出修改建議之使用者資料、IP等歷程記錄深入偵辦。

    鄭偉豪說，提醒宜蘭縣各機關、學校等公家機關，立即於Google地圖取得商家檔案擁有權，避免類似情形再發生，並鄭重呼籲「KUSO」之網友，此一「惡作劇」行為，可能觸犯刑法妨害電腦使用妨害名譽等罪嫌，切勿因一時興起而誤蹈法網，全案將俟調閱資料回覆後，立即依法偵辦。

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