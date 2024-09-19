Google改名之亂 宜蘭至少4校受害

台多所學校在Google Maps搜尋頁面的校名遭惡意竄改，宜蘭也傳出有零星學校受害，包括文化國中變成「這裡有猴子」。（記者王峻祺翻攝）

2024/09/19 11:29

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕全台多所學校在Google Maps搜尋頁面的校名遭惡意竄改，宜蘭也傳出至少有4所學校受害，包括文化國中被標註「這裡有猴子」、復興國中改成「縣民國中」、南安國中變成「南風海岸中學」、東光國中遭換「北光國中」，縣府教育處已提醒各校留意，並由教育資訊網路中心盤查且協助校方，通知Google地圖團隊校名更改修復。

Google地圖爆改校名之亂，全台包括彰化、台南等各縣市傳出災情，宜蘭也有零星國中反映校名遭竄改，位於蘇澳的文化國中變成「這裡有猴子」還註記「文中棒棒der」，南安國中則成了「南風海岸中學」；宜蘭市復興國中一度被改成「彩虹國中」，現又換成「縣民國中」；羅東鎮東光國中竟成「北光國中」，造成校方困擾。

文化國中校長李哲榮說，對於被更改校名沒有多做聯想，目前已透過教網中心協助，請Google地圖團隊更正。復興國中校長李俊緯則說，外縣市學校也發生遭改名事件，有些甚至是不雅名稱，目前已向Google提出修正，但需要時間更正，也請教網中心建議Google，針對官方機關名稱，應訂定審核機制，避免再被有心人透過編輯建議管道就能進行竄改。

宜蘭縣政府教育處表示，針對全台有校名遭竄改事件，教育處昨內部已召開處務會議調查，並提出因應措施，目前由教網中心全面盤查，並邀集各校資訊組長開會，協助學校與Google團隊確認修復，後續教育處也會持續追蹤。

宜蘭復興國中被改成縣民中學。（記者王峻祺翻攝）（記者王峻祺攝）

宜蘭東光國中被改成北光國中。（記者王峻祺翻攝）

宜蘭南安國中被改成南風海岸中學。（記者王峻祺翻攝）

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