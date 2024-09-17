宜蘭十三股大排護岸整建獲水利署補助 完工後可望降低水患

宜蘭壯圍十三股大排有段310公尺長土堤獲水利署補助，將啟動護岸整建應急工程。（立委陳俊宇服務處提供）

2024/09/17 19:06

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣壯圍鄉十三股大排仍有易淹水區域尚待整治，其中上游處有段310公尺長的土堤被列入護岸整建應急工程，需要3000萬元經費，經立委陳俊宇協助爭取，水利署同意補助82％，餘由縣府負擔，將啟動設計，明年初發包施工。

壯圍鄉十三股大排地勢低漥，遇到颱風及強降雨經常淹水，近幾年來陸續整治，沿線已改善70％，位在上游處的5公里180公尺到490公尺處，長約310公尺的河道兩側目前仍是土堤，洪水來襲時有溢堤淹水之虞，地方人士向陳俊宇陳情，盼列入應急工程優先改善，工程經費估計3000萬元。

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陳俊宇今天偕同壯圍鄉長沈清山、宜蘭縣議員陳福山、壯圍鄉大福村長陳榮華、新社村長莊阿日等人到場會勘，他告知地方人士，水利署已核定補助82％，即2460萬元，縣府配合款540萬元，啟動護岸整建，全案由縣府負責執行。

宜蘭縣政府水利資源處長李岳儒說，壯圍鄉十三股大排的2460萬元補助經費，由立委陳俊宇與縣府共同爭取，預算核定後將辦理設計，盼在明年初發包，工期設定8個月，完工後可望減少水患。

立委陳俊宇（右3）今天偕同壯圍鄉長沈清山（左3）等人會勘十三股大排。（立委陳俊宇服務處提供）

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