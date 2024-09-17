宜蘭梅花湖13公尺大月亮被強風吹破 「賞月」活動喊卡

「月亮什麼冬冬」營造出大月亮照耀湖畔意象。（圖由冬山鄉公所提供）

2024/09/17 17:59

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉中秋節裝置藝術「月亮什麼冬冬」，在梅花湖風景區湖面擺設13公尺高的月亮造型大氣球，不料，今天中午吹起強風，造成大氣球扯破後「消風」，冬山鄉公所通知廠商維修，預計21日才能修復重新亮燈。

冬山鄉中秋節活動過去在冬山火車站前廣場舉辦，今年首度移師梅花湖，展示的「月亮什麼冬冬」大氣球有4樓高，使用繩索固定在湖面浮筒上，上週四公開亮相後，在每天下午5點半到晚間9點亮燈，營造出大月亮照耀湖畔意象，活動將持續到10月底。

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梅花湖的「月亮什麼冬冬」，連日來吸引不少人拍照朝聖，今天中午卻傳出不明聲響，大氣球竟瞬間「消風」，遊客笑稱晚間見不到湖面上的明月，等到修復後改天再來「賞月」。

冬山鄉公所獲報後通知廠商察看，研判事發當時梅花湖吹起強風，導致大氣球劇烈搖晃，繩索與大氣球接縫處被扯斷，球體出現破損而漏氣，必須帶回修補，希望21日修復運回原地展示。

冬山鄉長林峻輔說，大氣球造價約20萬元，去年中秋節活動在冬山火車站廣場展出2個多月，歷經日曬雨淋，部分材質可能有老化情形，今年發生「消風」插曲，已請廠商加快修復腳步，修後好會重返梅花湖與大家見面。

冬山鄉這次中秋節活動，標榜在梅花湖創造「賞月」新地標，白天環湖一圈，觀賞大氣球與湖域相映成趣畫面，晚間亮燈後，現場有光影交織場景，可近距離欣賞天上明月與湖域的「月亮」，體驗與眾不同的浪漫氛圍。

冬山鄉中秋節裝置藝術「月亮什麼冬冬」，是月亮造型的大氣球。（圖由冬山鄉公所提供）

宜蘭梅花湖13公尺高的巨型月亮被強風吹破，「賞月」活動喊卡。（圖由冬山鄉公所提供）

梅花湖「月亮什麼冬冬」上週四公開亮相。（圖由冬山鄉公所提供）

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