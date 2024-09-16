搶救三星蔥！運往40公里外山區移地保種 解夏季缺苗窘境

三星蔥苗移地保種策略奏效，可望讓產量止跌回升。（記者江志雄攝）

2024/09/16 21:47

〔記者江志雄／宜蘭報導〕知名的宜蘭三星蔥受極端天候與病蟲害夾擊，最近5年產量大減7成，面臨滅絕危機，去年夏季啟動移地保種搶救行動，把青蔥種苗送到40公里外的大同鄉四季、南山山區試種成功，今年擴大辦理將供應更多夏季蔥苗，讓三星蔥未來露出一線曙光。

三星蔥蔥白特長口感軟嫩，味道甘甜不嗆辣，是不少高檔餐廳的指定食材，成為台北農產運銷公司拍賣市場搶手貨，近幾年夏季屢飆高溫，加上甜菜夜蛾危害，平地育苗存活率大大降低，夏季蔥苗嚴重缺貨，許多蔥田沒有蔥苗可種而廢耕，造成產量慘跌。

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若以三星地區農會運往北農的年度拍賣量作比較，2019年有1832噸，之後逐年遞減，去年剩557噸，5年來減少70％，主要癥結出自於夏季蔥苗短缺，三星地區農會看到危機，偕同農政單位加入搶救三星蔥行列。

三星地區農會總幹事李智遠說，三星蔥移地保種計畫，把三星鄉平地蔥苗運到大同鄉四南山區栽培，3個多月後採收運回三星當種苗，再經4個月種植便能收成，今年移地保種蔥苗訂於9月下旬採收，總量預估50噸，運回三星可供10公頃蔥田使用，規模是去年的3倍，明年不排除繼續擴大，移地保種將成為三星蔥夏季蔥苗主要來源。

參與移地保種的花蓮區農業改良場科長蔡依真說，大同鄉四南山區海拔800到1200公尺，由於山區氣溫較低，不利於害蟲繁殖生長，甜菜夜蛾危害程度比三星平地少，是三星蔥夏季蔥苗理想的保種基地。

三星蔥農蕭健棋、劉皇琴夫婦說，三星蔥夏季蔥苗不敷所需，地方蔥農陷入困境，移地保種釋出的蔥苗宛如及時雨，他目前所種的0.4公頃青蔥，就是大同鄉四南山區栽培的蔥苗種出來，就他的觀察，移地保種紓解夏季缺苗窘境，為三星蔥的永續經營注入一劑強心針。

三星蔥農蕭健棋、劉皇琴夫婦目前所種的青蔥，來自大同鄉四南山區移地保種的蔥苗。（記者江志雄攝）

三星蔥在大同鄉四南山區建立夏季蔥苗保種基地。（圖由花蓮區農業改良場提供）

三星蔥蔥白特長口感軟嫩，味道甘甜不嗆辣，是不少高檔餐廳的指定食材。（記者江志雄攝）

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