離奇調包！宜蘭城隍廟鬼谷子半夜被送回 神尊卻遭「醫美」

遭調包的鬼谷子失而復得，廟方相當高興，不過神尊外觀卻被重新改造猶如「變臉」。（記者王峻祺攝）

2024/09/12 10:53

首次上稿 08:30

更新時間 10:53（新增照片、廟方說法）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭市城隍廟左廂的城隍夫人殿，原本陪祀供奉神機妙算「鬼谷子」，昨遭人調包換成「呂洞賓」，警方採證加上媒體報導後，調包者疑似半夜將「鬼谷子」請回，廟方人員今早6點多開廟門時，發現王禪老祖（鬼谷子）被放置於廟門前，不過神尊外觀卻遭「醫美」，似乎重新被上漆變年輕，讓廟方相當無奈！

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遭調包的鬼谷子失而復得，廟方相當高興，不過神尊外觀卻被重新改造猶如「變臉」，面部塗上粉漆開臉未完工，還沒畫上眉毛，金身則被塗上水性漆，金漆部分未乾，就連鞋子也被重塗紅漆，塗漆手法粗糙，廟方將擲筊請示後，擇期請師傅恢復原狀。

廟方表示，經過昨天下午4點至今天清晨，約15小時對外協尋後，意外在早上6點10分開廟門時，發現王禪老祖就被放在正殿門檻上，很高興能夠找回來，這尊神像約近百年歷史，對城隍廟及信眾相當重要。

廟方指出，對於神尊被「醫美」部分感到無奈，一定會進行修復，由於王禪老祖和被調包請來的呂洞賓，主祀意義不同，仍想不透調換神像者用意？但還是謝謝先行歸還王禪老祖，目前呂洞賓神像暫時擺放神桌供信眾參拜，等待調包者是否願意請回，若無則會再做後續評估，未來也會加強巡視，避免神尊再遭調包。

王禪老祖俗稱「鬼谷子」，是知名兵學家，著有《無字天書》，精通天文兵法、數術，亦即鬼谷神算；呂洞賓則受儒、佛、道3教奉祀，在道教中是8仙之一，又名呂仙祖，掌管範圍十分廣泛，被奉為姻緣、文昌、財富、健康和福祉之神。

民間傳說呂洞賓是情人的剋星，情侶千萬不可以拜，否則會被這位記仇的老人家斬斷情緣，不過剛好位於城隍廟旁、主祀呂仙祖的感應宮強調，呂仙祖是神也是仙，有求必應、點石成金，相當靈驗，希望外界不要誤會，以訛傳訛。

廟方昨天第一時間報案，警方獲報後傍晚完成蒐證，已調閱附近民宅及路口監視器調查，目前已鎖定特定對象釐清案情，表示如有違法依法偵辦。

圖為宜蘭市城隍廟左廂的城隍夫人殿，陪祀供奉神機妙算「鬼谷子」的原貌，但昨遭調包後今晨請回，已遭醫美變臉。（廟方提供）

宜蘭市城隍廟左廂的城隍夫人殿，原陪祀供奉神機妙算「鬼谷子」（右），未料光天化日下竟被人調包換成「呂洞賓」（左），圖為合成圖。（圖擷取自臉書宜蘭知識+）

宜蘭城隍廟鬼谷子半夜被請回，今晨6點多被放在門檻上。（記者王峻祺攝）

後方為失而復得的王禪老祖，被調包的前方呂洞賓，則暫時擺放神桌供信眾參拜，等待調包者是否願意請回。（記者王峻祺攝）

宜蘭市城隍廟左廂的城隍夫人殿，原本陪祀供奉神機妙算「鬼谷子」（神桌第2尊），昨遭人調包換成「呂洞賓」（神桌第1尊），警方採證加上媒體報導後，調包者疑似半夜將「鬼谷子」請回，廟方目前已將神尊重新放回神桌上。（記者王峻祺攝）

被調包的呂洞賓目前仍擺放神桌上。（記者王峻祺攝）

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