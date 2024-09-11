宜蘭頭城漁船蘇澳外海火燒船 海巡協助拖回烏石港

頭城籍漁船「連慶福12號」今天發生火燒船，海巡協助將船拖回烏石港。（讀者提供）

2024/09/11 11:06

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭一艘頭城籍漁船「連慶福12號」，今天凌晨4點多自烏石港出海捕魚，航行至蘭陽溪口1浬海域捕撈魩仔魚時，約6點半疑似因電線走火，導致火燒船，鄰近友船協助船上4名船員開脫，海巡獲報前往滅火，約9點半火勢控制後，由友船拖帶返回烏石港，林姓船主已前往接船，將評估後續維修價值，起火原因尚待調查。

海巡表示，近20噸的連慶福12號今天凌晨出海捕魚，船上有2名台灣籍、2名菲律賓籍船員，約6點半在蘭陽溪口1浬海域發生火警，由於船上無滅火設備，海巡獲報後立即派遣巡防艇前往灌水，所幸4名船員無礙。

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海巡指出，火勢主要集中甲板上，約9點半控制，因無漏油加上船底也沒有破洞，經評估後決定拖回烏石港，約10點32分入港，停泊於上架區旁，同時協請消防隊到場持續灌水，設法撲滅剩餘火苗，起火原因尚待釐清。

由於甲板上易燃物多，船體拖回烏石港過程，沿岸周邊民眾均聞到一股濃濃塑膠味引發熱議，林姓船主獲報已抵達烏石港，待火勢完全撲滅後，將架船至岸上評估維修價值，若沒有殘餘價值則將報廢。

「連慶福12號」火燒船，沿岸民眾都聞到一股濃濃塑膠味。（讀者提供）

火燒船約10點32分抵達烏石港，停泊於上架區旁，消防隊到場持續灌水，設法撲滅剩餘火苗，起火原因尚待釐清。（海巡署北部分署第一岸巡隊提供）

火燒船約10點32分抵達烏石港，停泊於上架區旁，消防隊到場持續灌水，設法撲滅剩餘火苗。（海巡署北部分署第一岸巡隊提供）

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