宜縣首座量身打造公共托嬰場域 冬山鄉托嬰中心啟用

宜蘭縣首座為托育需求量身打造的冬山鄉托嬰中心今天舉行啟用典禮。（圖由冬山鄉公所提供）

2024/09/10 17:20

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣首座為托育需求量身打造的冬山鄉托嬰中心今天舉行啟用典禮，採公設民營模式營運，可收托60名0到6歲幼兒，冬山鄉長林峻輔期許這處新建的托育基地，提供生活照顧、發展學習及親職教育等多元服務。

冬山鄉托嬰中心工程經費3374萬元，是棟全新的2層樓建築，樓地板面積260坪，去年6月竣工後辦理裝修與委外招標，歷經6次流標，最終由財團法人慈心兒童教育基金會得標。值得一提的是，宜縣其他公共托嬰中心使用既有房舍或閒置空間規劃，冬山鄉托嬰中心是第一座為托育需求新蓋的專屬場域。

鄉長林峻輔、立委陳俊宇等人參加啟用典禮，林峻輔把中心金鑰匙交給慈心兒童教育基金會董事長張純淑，象徵啟動公設民營經營模式。中心內部裝修用自然色彩打造冬山地景，以幼兒安全、溫馨風格當主題，盼營造成快樂學習園地。

冬山鄉公所表示，冬山鄉托嬰中心位在冬山鄉順安村義成路三段，交通相當便利，師生比1比4，週一到週五由家長接送到此托育，傍晚再接小孩回家，每月1萬1000元，第一階段8月招生，已收托42名幼兒，等到保育員全數到位，再增加招生名額，最大收托人數60人。

縣府社會處統計，宜蘭縣現有15家公共托嬰中心、7家準公托，合計收托人數715人。

冬山鄉長林峻輔（右）把托嬰中心金鑰匙交給慈心兒童教育基金會董事長張純淑。（圖由冬山鄉公所提供）

冬山鄉托嬰中心內部裝修，以幼兒安全、溫馨風格為主題。（圖由冬山鄉公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法