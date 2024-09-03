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    首頁　>　宜蘭縣

    1年3起火災！宜蘭五結農地深夜驚悚大火 縣府及警方說話了

    宜縣五結鄉一處農地前天深夜傳出火警，火勢相當猛烈。（讀者提供）

    宜縣五結鄉一處農地前天深夜傳出火警，火勢相當猛烈。（讀者提供）

    2024/09/03 16:39

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣五結鄉一處農地前天深夜失火，火勢猛烈，嚇壞不少住戶，起火點1年發生3起火災，居民質疑縱火。警方今天說，不排除燃燒枯枝釀禍，朝公共危險罪偵辦，縣府環保局認為，若違反空氣汙染防制法，最高可罰10萬元。

    五結鄉五濱路一段112巷旁農地，前晚11點49被人發現起火燃燒，火勢迅速蔓延後烈焰沖天，所幸消防人員及時撲滅，沒有人員傷亡，事發當時，許多住戶從睡夢中驚醒，對此餘悸猶存。

    居民說，起火農地的四周住戶多，去年10月至今發生3起火災，最近這次火勢差點失控，如果有人縱火，將形成公共安全上的隱憂，希望警方深入調查防患未然，不要再讓他們提心吊膽。

    羅東警分局今天發出新聞稿指出，經過初步了解，不排除燃燒枯枝等農作廢棄物所致，後續將通知行為人加以釐清，全案朝公共危險罪偵辦，呼籲大家不要任意燃燒雜草及廢棄物，以免引發火災造成危險。

    縣府環保局說，根據遺留物研判，火場可能燃燒枯枝、落葉、樹幹，調查後若露天燃燒屬實，將依違反空氣污染防制法第32條，針對行為人處1200到10萬元罰鍰。

    五結鄉起火農地鄰近住宅大樓，深夜傳出火警，嚇壞不少住戶。（讀者提供）

    五結鄉起火農地鄰近住宅大樓，深夜傳出火警，嚇壞不少住戶。（讀者提供）

    火災發生時濃煙密布。（警方提供）

    火災發生時濃煙密布。（警方提供）

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