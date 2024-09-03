頭城搶孤松欣營造奪冠 攻旗手李東益二度拿第一

拿下宜蘭頭城搶孤冠軍的攻旗手李東益（中），與第2名易昌建設攻旗手李育任（右）及選手好友在孤棚下開心合影。（記者王峻祺攝）

2024/09/03 06:04

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭頭城搶孤今天凌晨圓滿落幕，冠軍隊伍由首次組隊的松欣營造拿下，立下汗馬功勞的攻旗手是41歲鐵工李東益，下孤棚後受到隊友英雄式歡呼，他振臂吶喊「終於討回了啦！」原來是因去年參賽失誤，與冠軍擦身而過，今年捲土重來不負眾望，鋸下首支順風旗，這也是他5度參賽中第2次奪冠。

曾在2019年拿過冠軍的李東益，因疫情後搶孤停辦，去年復賽參加力拚2連霸，卻在攀爬孤柱時慘遭滑鐵盧，繩索未調整好爆開，導致在孤柱上滑落「晃著晃著就下來了」，嘗試第2趟一樣敗北，確定與冠軍無緣。

今年他捲土重來，每天勤練習，雖是第3順位翻棚者，仍逆轉勝鋸下首支順風旗。他說，去年攀爬第12號孤柱，今年又剛好抽到第12柱，冥冥之中注定要他接續挑戰，當下專注賽事，也不知道自己是第幾個翻棚，一股腦只想著「不要浪費時間」後，就一路爬上去，開心最終能拿回冠軍，婉惜去年若沒失誤，應該就是3連霸。

頭城搶孤第2名則由易昌建設拿下，35歲的攻旗手李育任，是在礁溪服務的郵務士。他說，去年被判失格，今年第4次參賽，平常都利用晚上時間練習搶孤，練了長達2個月之久，能拿到第2名成績算滿意。

頭城搶孤前夕，曾發生7隊棄賽風波，經重新開放報名補齊12隊。獲得今年前3名的松欣營造、易昌建設及新樂園不動產，與侑松建設及滿州鄉體育會等5隊，均是原有參賽隊伍。

宜蘭頭城搶孤今天凌晨圓滿落幕，冠軍隊伍由首次組隊的松欣營造拿下，立下汗馬功勞的攻旗手是41歲鐵工李東益，下孤棚後受到隊友英雄式歡呼。（記者王峻祺攝）

宜蘭頭城搶孤今天凌晨圓滿落幕，選手們開心合影留念。（記者王峻祺攝）

宜蘭頭城搶孤冠軍由首次組隊的松欣營造拿下，立下汗馬功勞的攻旗手是41歲鐵工李東益（中），易昌建設的35歲攻旗手李育任（右）則拿下第2名。（記者王峻祺攝）

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