鬼門關！199年頭城搶孤拚到凌晨 松欣營造首次組隊就奪冠

宜蘭頭城孤棚賽約在2日深夜11時16分登場，12支隊伍以疊羅漢方式攀爬塗滿牛油的孤柱，過程充滿挑戰。（記者王峻祺攝）

2024/09/03 06:10

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頭城搶孤松欣營造奪冠 攻旗手李東益二度拿第一

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭頭城搶孤今年邁入199年，昨（2日）深夜登場，12支隊伍爭奪冠軍順風旗，吸引5千多人到場爭睹，團體賽冠軍由首次組隊的松欣營造隊拔得頭籌，只花30分鐘就順利鋸下順風旗；飯棚冠軍則由烏石港福德廟隊林建良奪下寶座，繼2015年、2016年後第3次奪冠。

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「頭城搶孤」是全國最盛大搶孤民俗，在鬼門關之夜歡送「好兄弟」，昨深夜在頭城搶孤民俗教育園區舉行，約下午6時湧入人潮，晚間11時開賽，觀眾已齊聚孤棚下觀賽，聚精會神為奮勇爬上孤棚的選手振臂加油，賽事直至今天凌晨近2時才結束。

宜蘭縣長林姿妙、議長張勝德、立委陳俊宇及頭城鎮長蔡文益、礁溪鄉長張永德等人到場致詞，與登台宣誓選手一同敲鑼開賽。今年活動一波多折，賽前一度發生7隊棄賽風波，經重新開放報名補齊12隊。

昨晚11時登場的飯棚賽，共10人報名，今年由烏石港福德廟隊的林建良奪冠，率先翻棚後直攀飯棧，不過在鋸順風旗時稍遇關卡，似乎「繩索綁太緊」，讓他頻頻換位進攻尋求突破點，所幸在眾人加油聲中，趕在11時15分前成功鋸下順風旗。

42歲的林建良說，賽事前3天才組隊參加，因臨時報名也沒練習，憑著從事鐵工的體力，以及2015年、2016奪冠經驗，再次奮力爬上孤柱，未料攀到飯棧頂，才發現順風旗太難鋸，還好趕在時間內鋸下，拿到第3次冠軍。

重頭戲孤棚賽約在11時16分登場，12支隊伍以疊羅漢方式攀爬塗滿牛油的孤柱後，再用「倒翻棚」技法爬上孤棚，難度相當高，選手多次嘗試與時間競賽，過程充滿挑戰性。

開賽不到15分鐘就率先翻棚的新樂園不動產隊，攻旗手直攀所有孤棧中加碼獎金最高的拔雅里「風神棧」，想要一舉拿下11萬獎金及珠寶，不過卻因安全繩卡到孤棧祭品，只好不斷上上下下想要擺脫繩索的束縛，更一度向棚下隊友及大會求援，最終因無法解套，索性拖吊安全裝備攻向棧頂，但因不符合賽事規定，被裁判長要求下切後，重新繫上安全繩才能再攀棧頂鋸下順風旗。

就在新樂園不動產隊一來一往間，以22分26秒第3順位翻棚的松欣營造隊，攻旗手李東益憑著超強毅力直登孤棧，並順利拔得頭籌，鋸下全場第一支順風旗，瞬間成為目光焦點，觀眾席歡呼聲不斷，奪冠時間只花約30分鐘。

今年頭城搶孤前3名獎金分別為15萬元、10萬及5萬元，每鋸1支孤棧順風旗基本獎金再加5萬元，每位選手最多2支，另還有各棧加碼金。第1名是松欣營造、第2名易昌建設、第3名新樂園不動產。

頭城搶孤大會主席楊碧村說，今年包括出動3台雲梯車及加強安全繩，提升選手參賽安全，搶孤活動順利圓滿，也感謝各選手賽事過程遵守大會規則，相信未來一年會非常平安，明年頭城搶孤邁入200週年，將會盛大舉辦，敬請民眾期待並繼續支持。

林建良（前中）拿下飯棚個人賽冠軍。（記者王峻祺攝）

「頭城搶孤」是全國最盛大搶孤民俗，在鬼門關之夜歡送「好兄弟」，2日深夜在頭城搶孤民俗教育園區舉行。（記者王峻祺攝）

開賽不到15分鐘就率先翻棚的新樂園不動產隊，攻旗手直攀所有孤棧中加碼獎金最高的拔雅里「風神棧」，想要一舉拿下11萬獎金及珠寶，不過卻因安全繩卡到孤棧祭品，只好不斷上上下下想要擺脫繩索的束縛。（記者王峻祺攝）

以22分26秒第3順位翻棚的松欣營造隊，攻旗手李東益憑著超強毅力直登孤棧，並順利拔得頭籌，鋸下全場第一支順風旗，瞬間成為目光焦點。（記者王峻祺攝）

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