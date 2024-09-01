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    首頁　>　宜蘭縣

    宜蘭頭城遊客車子開進福德坑溪溪床搭棚露營 網諷當私人渡假村

    宜縣頭城鎮福德坑溪被人目擊遊客把車開進溪床搭棚露營，開啟渡假模式。（圖擷取自臉書「頭城大小事」）

    宜縣頭城鎮福德坑溪被人目擊遊客把車開進溪床搭棚露營，開啟渡假模式。（圖擷取自臉書「頭城大小事」）

    2024/09/01 20:24

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城鎮福德坑溪被當成私人渡假村？有人目擊遊客把車子開進溪床搭棚露營，外界擔心污染水源，畫面曝光後，引發批評聲浪。

    據了解，畫面中地點可能是頭城鎮福德坑溪中上游河段，屬於野溪。國有財產署北區分署宜蘭辦事處今天回應，遊客將車開進河床恐已違法，會蒐集相關資料，送交河川主管機關宜蘭縣政府開罰。

    網友在地方臉書社團「頭城大小事」PO文指出，頭城鎮福德坑溪昨天（8月31日）出現盛況，宛如私人空間，直接駛入河床中間開啟渡假模式，有點傻眼。畫面中有多輛車子駛入溪床，並搭棚露營，遊客玩得不亦樂乎。

    其他網友留言，「太扯了，這種行為如不制止，往後大家有樣學樣，這條溪的生態環境就完蛋了」、「有錢就是大爺和阿伯呀」，但也有人認為「玩沒關係啦，重點垃圾帶走，不要把原始的森林破壞。」

    車子開進頭城鎮福德坑溪，外界擔心污染水源。（圖擷取自臉書「頭城大小事」）

    車子開進頭城鎮福德坑溪，外界擔心污染水源。（圖擷取自臉書「頭城大小事」）

    頭城鎮福德坑溪上的人、車畫面曝光後招致非議。（圖擷取自臉書「頭城大小事」）

    頭城鎮福德坑溪上的人、車畫面曝光後招致非議。（圖擷取自臉書「頭城大小事」）

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