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    首頁　>　宜蘭縣

    造訪孩子奠定夢想地方 宜蘭教師暑假走訪82校另類校園巡禮

    宜縣七賢國小老師賴玉帆在澳花國小校門拍照，為暑假校園巡禮貼上最後拼圖。（圖由賴玉帆提供）

    宜縣七賢國小老師賴玉帆在澳花國小校門拍照，為暑假校園巡禮貼上最後拼圖。（圖由賴玉帆提供）

    2024/09/01 16:58

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣七賢國小老師賴玉帆當過11年流浪教師，跑遍大半個宜蘭代課兼課，今年暑假安排另類的全縣國小校園巡禮，昨天抵達縣境之南的澳花國小，為82所小學及分校巡禮貼上最後一塊拼圖。

    42歲的賴玉帆，台東師範學院（台東大學前身）數學教育系畢業後，宜蘭縣正式教師已不開缺，曾到台北、桃園、花蓮等地參加教師甄選，因僧多粥少屢戰屢敗，便在宜蘭家鄉當代課及代理教師，直到2016年，宜蘭重新開出國小正式教師缺，他以「普通缺」榜首通過教甄窄門，才終結流浪教師生涯。

    幾年前賴玉帆興起參訪縣內小學念頭，藉此回顧執教生涯點滴、看看各校特色校園，最重要是認識為各地孩子奠定夢想的地方，今年7月中旬，他付諸行動，每天開車載著妻小到宜縣國小參觀，並在校門拍照，順道品嘗附近美食，走到哪吃到哪。

    賴玉帆足跡踏遍宜縣最北的學校頭城鎮大里國小、最南端的南澳鄉澳花國小、海拔1200公尺的「最高學府」大同鄉南山國小，最終站來到澳花國小，1個半月到過82所小學及分校，拍攝上千張照片，開車總里程數超過500公里。

    賴玉帆說，利用暑假安靜地去每所學校，一睹宜縣美麗的校園，實現多年心願，這趟圓夢之旅為教師生涯立下難忘里程碑，也是送給自己42歲的生日禮物。

    位在海拔1200公尺山區的大同鄉南山國小，是宜蘭縣的「最高學府」。（圖由賴玉帆提供）

    位在海拔1200公尺山區的大同鄉南山國小，是宜蘭縣的「最高學府」。（圖由賴玉帆提供）

    宜縣最北端的頭城鎮大里國小，可望見蔚藍大海與龜山島。（圖由賴玉帆提供）

    宜縣最北端的頭城鎮大里國小，可望見蔚藍大海與龜山島。（圖由賴玉帆提供）

    位在宜蘭縣境之南的澳花國小，校園大樹下是小朋友的遊戲場。（圖由賴玉帆提供）

    位在宜蘭縣境之南的澳花國小，校園大樹下是小朋友的遊戲場。（圖由賴玉帆提供）

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