波麗士驅離違停 自己卻下車買綠豆沙⋯⋯宜蘭羅東分局開罰

羅東警分局有2名員警駕駛巡邏車，在中正北路違停紅線，下車購買知名北門綠豆沙，行徑全被拍下。（圖擷取自臉書宜蘭在地新聞網）

2024/08/31 16:39

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東警分局有2名員警今天下午駕駛巡邏車，在中正北路驅離違規車輛後，竟閃燈違停紅線，下車購買知名的北門綠豆沙，行徑全被顧客拍下PO網。轄區分局獲報查實後，認為2名男警確實違規，將依道路交通管理處罰條例舉發，並按照警察獎懲規定「從重議處」。

臉書宜蘭在地新聞網今天下午2時許，有民眾匿名貼出1則影片及數張照片，寫道「哇靠！波麗士大人把違停趕走，原來是為了方便自己停車拿飲料啊。」影片可見警車違停在中正北路179號附近紅線閃燈，有名男警從後方提著一袋綠豆沙，小跑步坐上副駕後，警車才駛離。

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貼文一出立刻引發熱議，有網友留言緩頰「警察雖然會開我單抓我超速很雞掰，但警察也是人，買個便當或喝個飲料也是應該的，反倒拿這個出來公審的非常⋯⋯」、「警察停在那邊趕違規停車，順便買一下飲料還好吧，今天天氣這麼熱不用這麼小題大作。」但也有留言認為「買飲料沒問題，違停不行」、「如果大家都可以，那沒問題，不能警察可以、百姓不行，這不就是只准州官放火，不准百姓點燈嗎？」

轄區羅東警分局檢視影片後，詢問值勤員警釐清，表示是「思慮不周」，惟一時疏忽未注意，才將警車違停。分局獲報查實後，指出違規停車行為屬實，將依道路交通管理處罰條例舉發，並依警察人員獎懲標準及警察人員駕車安全考核實施要點等相關規定「從重議處」，也會列案檢討，加強教育所屬員警。

男警從後方提著一袋綠豆沙，小跑步坐上副駕，警車才駛離。（圖擷取自臉書宜蘭在地新聞網）

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