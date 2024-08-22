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    首頁　>　宜蘭縣

    苗議員許櫻萍盼提高急難救助金額度 鍾東錦：按物價指數調整

    民進黨苗栗議議員許櫻萍（右）在議會臨時會建議苗栗縣政府提高急難救助金額度；苗栗縣長 鍾東錦允諾按物價指數來調整。（記者張勳騰攝）

    民進黨苗栗議議員許櫻萍（右）在議會臨時會建議苗栗縣政府提高急難救助金額度；苗栗縣長 鍾東錦允諾按物價指數來調整。（記者張勳騰攝）

    2024/08/22 13:08

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕民進黨苗栗縣議員許櫻萍日前在苗栗縣議會臨時會，建議苗栗縣政府降低急難救助金發放標準，並提高急難救助金額度。苗栗縣長鍾東錦承諾會提高額度，並依物價指數來調整。

    許櫻萍指出，在這個不確定的時代，我們的社會需要更強的支持和關懷。無論是天災人禍，還是個人的突發困難，都希望通過救助金發放的提高，讓每一位需要幫助的人，得到幫助來度過難關，讓更多的家庭能夠擺脫困境，提供實質的援助，感受到政府和社會的溫暖。

    鍾東錦表示，急難救助金除苗縣府編列預算，還有蠻多外面的善心人士願捐贈，最近物價上漲他也有體會得到，他原本就打算要請社會處調整發放辦法，像他去拈香遇到許多特殊個案，尤其苗栗縣貧富懸殊，許多基層民眾娶外籍配偶，離婚率也高。

    鍾指出，未來將針對一些特殊個案，研擬對小孩做一定補助，國小每月1000到1500元，國高中2000至2500元，但就讀大專以後，就應自立自強，若經濟不許可，就應去打工，縣府會往此方向訂補助標準。鍾亦強調，急難救助是救急不救窮，未來打算會提高，且按物價指數來調整。

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