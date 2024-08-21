宜蘭市1.8萬人可領敬老禮金 17位百歲人瑞各2萬

宜蘭市今年敬老禮金發放1.8萬人，17名百歲人瑞加碼為每人2萬元。（宜蘭市公所）

2024/08/21 16:14

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭市重陽節敬老禮金今年發放1.8萬人，原定70歲長者發放，去年下修年齡至65歲，今年約有6千人受惠，可領到600元紅包，百歲人瑞今年也加碼禮金，從1萬2000元增至2萬元；另外，今年元月出生的新生兒，還能領到價值2千元的新生兒禮包，截至8月中已有200多人登記。

宜蘭市去年及今年分別針對敬老禮金、生育補助及產婦營養金進行調整，生育補助及產婦營養金去年已調高至每胎1萬2千元，今年再加碼發送新生兒禮包，凡自今年1月1日出生且設籍宜蘭市的新生兒，父母其中一方連續設籍本市1年以上（以新生兒出生日往前推算1年），均可領取。

宜蘭市公所表示，今年預估發送420份，截至8月已有200多人登記，未來民眾至公所辦理生育補助金，將一併登記領取，後續由專人送至家中，今年已領過生育補助金、未登記民眾，公所將會陸續完成補發放作業。

劉姓新手媽媽說，公所貼心贈送禮包，還是知名奇哥品牌，包含柔的軟嬰兒毯、洗沐潔膚組及嬰兒香皂等，並放置副食品儲存盒、餵食器與收納式圍兜，哺育配件豐富多樣，減輕爸媽經濟負擔。

敬老禮金部分，宜蘭市去年下修發放年齡至65歲，今年65至79歲長者有13666人，可領取600元紅包；80至89歲3685人發放800元；90至99歲長者由1200元提高至2000元，計有742人；百歲以上人瑞重陽禮金，從原先每人1萬2千元增加至2萬元，計17人，年齡最長者105歲。

宜蘭市公所說，2019年起鼓勵長者申請禮金匯款，只需申請一次，往後每年符合資格者都會優先入帳，快速又便民，預計中秋節前後陸續發放；截至目前1.8萬名長者中，未申請匯款者約3800人，會由里幹事協助到府現金發放或貼通知單至公所領取，每年最後禮金領取日為12月10日，若未領取就會繳回公庫，去年約有200人因找不到人或住在外縣市未申辦領取。

宜蘭市生育補助及產婦營養金去年已調高至每胎1萬2千元，今年再加碼發送新生兒禮包，價值2千元。（宜蘭市公所提供）

宜蘭市長陳美玲（左）發送今年加碼的新生兒禮包給新手媽媽。（宜蘭市公所提供）

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