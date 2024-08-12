宜蘭冬山河最後一座舊危橋宜冬橋改建 鄉長盼明年發包施工

宜冬橋是冬山河最後一座舊橋。（資料照）

2024/08/12 17:26

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉宜冬橋被列入危橋，冬山鄉公所最近修正改建工程計畫書，呈報交通部公路局審查，打造兼顧交通安全與觀光發展的鋼構橋梁，鄉長林峻輔希望明年發包施工，改建冬山河最後一座舊橋，讓新橋在2026年底完工啟用。

宜冬橋1980年6月竣工後，成為冬山鄉東西向交通要道，歷經40多年，不僅橋體老舊龜裂，橋面板距離冬山河河面僅有2公尺多，水上巴士無法穿越，鄉公所擬定改建計畫書，交通部公路局6月中旬召開審查會，要求修正部分內容，再另行開會審查。

宜冬橋現有的舊橋是座鋼筋混凝土橋，長約101公尺、橋寬4.7公尺，設計中的新橋為鋼構橋梁，橋長115公尺、橋寬11公尺，橋面板距離冬山河面將增加到4公尺，供水上巴士通過，總經費預估1億9800萬元，中央負擔81％，冬山鄉公所19％。

林峻輔說，宜冬橋是冬山河主河道最後一座尚未改建的舊橋，因有安全疑慮，橋頭兩側設置限高架管制大車通行，另外，橋面板到河面之間的高度不足，水上巴士無法穿越，影響冬山河觀光廊道發展，冬山鄉公所把宜冬橋改建納入年度重點工程。

林峻輔指出，宜冬橋完成改建後，不僅能確保用路人安全，冬山河親水公園營運中的水上巴士，可往上游航行，從宜冬橋下穿越，直達人氣景點生態綠舟，營造更完整的觀光廊道。

宜冬橋改建計畫書，冬山鄉公所按照交通部公路局提供的意見修正，若能通過審查，便能啟動細部設計，接續辦理發包施工，以2026年底完工啟用作為努力的目標。

宜冬橋被列入危橋，橋頭兩側設置限高架管制大車通行。（記者江志雄攝）

宜冬橋上游的冬山河河域相當遼闊。（記者江志雄攝）

宜冬橋改建後，可供水上巴士通過航行。（記者江志雄攝）

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