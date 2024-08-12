為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　宜蘭縣

路口新劃楔形標線用途霧煞煞 冬山鄉長林峻輔現勘給解答

楔形標線用途眾說紛紜，冬山鄉長林峻輔今天現勘。（圖由冬山鄉公所提供）

楔形標線用途眾說紛紜，冬山鄉長林峻輔今天現勘。（圖由冬山鄉公所提供）

2024/08/12 17:03

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣宜蘭市及冬山鄉路口劃設新的楔形標線，許多用路人不清楚用途，有人還誤以為要加速通過，引起眾人議論紛紛。縣府交通處解釋，用路人所指的是「視覺化減速標線」，採楔型標線形式繪設於車道兩側，提醒車輛減速慢行。

冬山鄉長林峻輔接獲鄉民反映，直指鄉內的珍珠一路與富英路口劃新標線，看起來霧煞煞，好像要求用路人加速通過，也有人擔心壓到白線被拍照罰款，對新標線用途眾說紛紜。

林峻輔詢問後，得知楔形標線劃在未設紅綠燈的路口，告知用路人前方路況特殊，應減速慢行，避免發生事故，他今天到珍珠一路與富英路口勘察，並向鄉民宣導，呼籲大家注意行車安全。

縣府交通處︰營造車道變窄效果

縣府交通處表示，宜縣路口常見的減速標線，是劃在路面的橫線，車輛通過會震動產生聲響，住戶抱怨影響安寧，交通部7月22日修正發布「道路交通標誌標線號誌設置規則」部分條文，新增訂「視覺化減速標線」，採楔型標線形式繪設於車道兩側，不會產生聲響，可營造車道變窄效果，使駕駛者自動減速。

交通處長黃志良說，縣府選定冬山鄉珍珠一路與富英路口、宜蘭市樹人路與東園路口，優先設置楔型標線試辦，未來依各路段需求陸續增設。

宜縣冬山鄉珍珠一路與富英路口劃設新的楔形標線，提醒車輛減速慢行。（圖由冬山鄉公所提供）

宜縣冬山鄉珍珠一路與富英路口劃設新的楔形標線，提醒車輛減速慢行。（圖由冬山鄉公所提供）

宜蘭縣政府將視縣內各路段需求，陸續增設楔型標線。（圖由宜蘭縣政府提供）

宜蘭縣政府將視縣內各路段需求，陸續增設楔型標線。（圖由宜蘭縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
冬山新亮點 滑步車遊戲場14日啟用
2024/07/11 05:30

冬山新亮點 滑步車遊戲場14日啟用
高溫少雨 宜蘭松樹門湧泉水位減半
2024/07/22 05:30

高溫少雨 宜蘭松樹門湧泉水位減半

《趕蛇5健康 帶狀疱疹衛教講座》免費活動快來報名！
宜縣免費敬老眼鏡配鏡 巡迴篩檢列車開抵冬山
2024/07/18 18:56

宜縣免費敬老眼鏡配鏡 巡迴篩檢列車開抵冬山
北市7月YouBike違規取締518件 遇「鋸齒狀線條」免下車牽行
2024/08/06 17:50

北市7月YouBike違規取締518件 遇「鋸齒狀線條」免下車牽行

台灣大哥大 《Road to Champions 無懼之路》紀實片感動上映
宜蘭縣今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播