路口新劃楔形標線用途霧煞煞 冬山鄉長林峻輔現勘給解答

楔形標線用途眾說紛紜，冬山鄉長林峻輔今天現勘。（圖由冬山鄉公所提供）

2024/08/12 17:03

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣宜蘭市及冬山鄉路口劃設新的楔形標線，許多用路人不清楚用途，有人還誤以為要加速通過，引起眾人議論紛紛。縣府交通處解釋，用路人所指的是「視覺化減速標線」，採楔型標線形式繪設於車道兩側，提醒車輛減速慢行。

冬山鄉長林峻輔接獲鄉民反映，直指鄉內的珍珠一路與富英路口劃新標線，看起來霧煞煞，好像要求用路人加速通過，也有人擔心壓到白線被拍照罰款，對新標線用途眾說紛紜。

林峻輔詢問後，得知楔形標線劃在未設紅綠燈的路口，告知用路人前方路況特殊，應減速慢行，避免發生事故，他今天到珍珠一路與富英路口勘察，並向鄉民宣導，呼籲大家注意行車安全。

縣府交通處︰營造車道變窄效果

縣府交通處表示，宜縣路口常見的減速標線，是劃在路面的橫線，車輛通過會震動產生聲響，住戶抱怨影響安寧，交通部7月22日修正發布「道路交通標誌標線號誌設置規則」部分條文，新增訂「視覺化減速標線」，採楔型標線形式繪設於車道兩側，不會產生聲響，可營造車道變窄效果，使駕駛者自動減速。

交通處長黃志良說，縣府選定冬山鄉珍珠一路與富英路口、宜蘭市樹人路與東園路口，優先設置楔型標線試辦，未來依各路段需求陸續增設。

宜縣冬山鄉珍珠一路與富英路口劃設新的楔形標線，提醒車輛減速慢行。（圖由冬山鄉公所提供）

宜蘭縣政府將視縣內各路段需求，陸續增設楔型標線。（圖由宜蘭縣政府提供）

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