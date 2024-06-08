宜蘭冬山熱氣球嘉年華 連2週末媽祖造型球迎賓

今年冬山鄉公所邀請台東縣政府與台東天后宮聯手打造媽祖造型球，並首度於宜蘭亮相。（冬山鄉公所提供）

2024/06/08 14:24

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭「冬山熱氣球嘉年華」今天啟航，連續2個週末假日在冬山火車站前農地登場，媽祖造型球首度亮相，冉冉升空迎賓，吸引許多遊客慕名前往，從空中俯瞰冬山河百年舊河道及生態綠舟園區，每日開放2場次報名體驗。

由冬山鄉公所舉辦的熱氣球嘉年華，原在知名三奇美徑舉行，考量稻農耕作及交通便利性，去年起移師冬山火車站舉辦，今年同樣在車站旁農地舉行，8日、9日及15日、16日4天活動，估計將有1萬名遊客共襄盛舉。

今年冬山鄉公所邀請台東縣政府與台東天后宮聯手打造媽祖造型球，並首度於宜蘭亮相，現場除提供熱氣球繫留體驗外，還規劃小型移動式熱氣球、熱氣球解說區及地面體驗，15日晚間6點45分至7點則有璀璨熱氣球光雕秀。

熱氣球繫留體驗每日舉辦2場，分別為上午場5點半到7點半及下午場4點半到6點半，每場限額120人（視天氣情況而定），體驗費用為每人500元，採現場購票制。想參加免費地面體驗活動民眾，只要在活動當天下午場時間，於臉書「幸福冬山」粉絲專頁按讚，並出示予現場工作人員確認，即可免費兌換體驗券2張。

冬山鄉長林峻輔說，冬山熱氣球嘉年華邁入第5屆，冉冉升空的熱氣球帶動鄉內觀光人潮向上攀升，今年邀請媽祖熱氣球到冬山，讓民眾可與媽祖一同升空，以360度視角俯瞰冬山美景，祈願在媽祖護佑下平安健康、農產豐收。

今天清晨5點半，活動會場雖是陰天，仍吸引民眾排隊爭相購票體驗，一睹媽祖造型球風采。熱氣球嘉年華期間，新動、愛德恩及承靜三大市集，也在高架車站下設攤，遊客可把握難得機會，到冬山搭舊河道小船、遊市集、逛老街及乘熱氣球欣賞冬山百年舊河道。

由冬山鄉公所舉辦的熱氣球嘉年華，原在知名三奇美徑舉行，考量稻農耕作及交通便利性，去年起移師冬山火車站舉辦，今年同樣在車站旁農地舉行，4天活動，估計將有1萬名遊客共襄盛舉。（冬山鄉公所提供）

今天清晨5點半，活動會場雖是陰天，仍吸引民眾排隊爭相購票體驗，一睹媽祖造型球風采。（冬山鄉公所提供）

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