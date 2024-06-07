宜蘭不蓋摩天輪了！縣議會刪除200萬選址經費

宜蘭縣不蓋摩天輪了，縣議會刪除200萬元評估選址經費。圖為台中港三井OUTLET摩天輪。（資料照）

2024/06/07 19:36

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣摩天輪興建案胎死腹中！縣府在今年總預算追加200萬元，要辦理縣內摩天輪選址作業與可行性評估。縣議會經討論，今天把預算刪除了。縣府表示，尊重議會決議。

去年11月，縣議會進行縣長總質詢，縣議員孫湯玉惠建議親水公園設置摩天輪；她認為，親水公園雖具知名度，但只有辦理童玩節的2個月期間有人潮，其他10個月幾乎閒置，建置摩天輪全年提供遊客搭乘，觀賞周邊美景，還能增加縣府收入。

縣府內部討論後，對設置摩天輪形成共識，但此案涉及專業，為求慎重，縣府在今年度特別追加200萬元預算送議會審議，希望啟動摩天輪設置的初步可行性評估，同時強調是全縣性選址作業，並不只針對親水公園，對於設置地點，縣府並無預設立場。

縣議會今天討論摩天輪預算，縣議員陳文昌說，錢要花在刀口上，縣府不要亂花錢，設置摩天輪中央不可能補助，縣府也沒有經費，BOT也不會有人來，高雄愛河摩天輪、基隆港摩天輪都不做了，宜蘭憑什麼認為做的起來？

陳文昌批評，迪士尼、義大、麗寶等樂園，不是只有摩天輪，他們還有相關設施都很完整豐富，宜蘭只有喊摩天輪，沒有自己想法與創意，根本是「拿香跟拜」，也註定失敗。

議員支持與反對各有意見；孫湯玉惠說，她的目的是希望活化親水公園，但縣府改成全縣性選址，不限於親水公園，模糊了焦點，讓簡單問題複雜化。

經協商，孫湯玉惠同意刪除，但提出附帶條件，要求縣府立即規劃親水公園的常態性設施，例如天空步道、室內植物園或遊樂場都行，必須在明年提出計畫，同時將經費納入114年總預算案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法