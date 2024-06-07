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會考宜蘭縣3人滿級分 她超狂「地獄式番茄鐘學習法」拿榜首

羅東國中劉宜臻拿下宜蘭會考女榜首，大方分享「拚命努力累積而來的東西絕對不會背叛你」心法。 （記者王峻祺攝）

羅東國中劉宜臻拿下宜蘭會考女榜首，大方分享「拚命努力累積而來的東西絕對不會背叛你」心法。 （記者王峻祺攝）

2024/06/07 17:53

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕國中會考成績出爐，宜蘭縣共有3人拿到5A++、作文6級分，國華國中康秉叡、音樂班謝楷祥考前勤刷題衝刺，一舉拿下滿級分，其中，謝楷祥甜蜜復仇成功，終於一圓建中夢；羅東國中劉宜臻則用自己改良的地獄式番茄鐘學習，大方分享「拚命努力累積而來的東西絕對不會背叛你」心法。

宜蘭縣今年會考成績，獲得「5A++、寫作6級分」學生有3人、「5A++」16人、「5A+」56人、「5A」118人。另外，寫作達6級分有29人。

國中會考拿下宜蘭唯一女榜首的劉宜臻，是羅東國中普通班學生，秉持「該玩就不要想著課業的事、該讀書就不要想著玩」的原則，養成自律讀書習慣，念書之餘也會涉略遊戲、動漫及觀看虛擬直播主，更改良番茄鐘學習法，以「地獄式」管理學習日程及計畫。

劉宜臻說，考前80天透過番茄鐘應用程式，管理學習日程，一般人是讀書25分鐘、休息5分鐘，持續4輪後間歇15到20分鐘，但她假日會提高強度到6輪，讓自己多一點時間在學習上，很高興能夠取得滿級分，未來預計就讀羅東高中，朝資訊工程等程式設計領域邁進。

受母親影響，小學就讀北成國小音樂班的謝楷祥，畢業後繼續到國華國中音樂班專研打擊及鋼琴，並開始作曲，八年級決心跨區到北部念高中，訂下目標後全力衝刺，每一次模擬考都在預期中持續進步，雖然是校刊記者，但為了拿到作文滿級分，考前1個月內還連寫20多文章練習。

謝楷祥曾報考北部知名學校科學班，得知口試被刷掉後，立刻重振旗鼓，展開甜蜜復仇，將志願訂向更高的建國中學，每天吶喊「建中建中我好喜歡妳啊！」自我激勵，終於一舉圓夢。雖然師長心疼他未來要通勤上學，但謝楷祥說，會將眾人的支持化作學習力量，繼續用音樂傳達喜歡的人事物。

國華國中另名滿級分的康秉叡，以就讀台大數學系的哥哥為榜樣，同樣熱愛數學，在其他學科上則恪守讀書計畫，每天平均讀書4小時，還曾為了科展，一週投入80多個小時，做任何事情均全力以赴。

謝楷祥分享，平時上課認真外，更重要的是要聽老師的補充內容，考前還要不斷刷題，遇到不熟悉題型須立刻將基礎觀念補足，自己現在非常幸福，未來會繼續保持衝勁，一旦決定喜歡及要做的事情，都會好好規劃並達成目標。

羅東國中劉宜臻拿到會考滿級分，與校長李苑翠（左起）、導師林婉萍及教務主任劉士嘉合影。（記者王峻祺攝）

羅東國中劉宜臻拿到會考滿級分，與校長李苑翠（左起）、導師林婉萍及教務主任劉士嘉合影。（記者王峻祺攝）

國華國中音樂班謝楷祥拿到滿級分，謝謝師長一路的支持。（記者王峻祺攝）

國華國中音樂班謝楷祥拿到滿級分，謝謝師長一路的支持。（記者王峻祺攝）

國華國中康秉叡，拿到會考滿級分覺得自己很幸福。（記者王峻祺攝）

國華國中康秉叡，拿到會考滿級分覺得自己很幸福。（記者王峻祺攝）

國中會考成績出爐，宜蘭縣今年共有3人拿到5A++、作文6級分榜首，國華國中康秉叡（中）、音樂班謝楷祥（右2）2人，考前勤刷題衝刺，一舉拿下滿級分，與校長林顯宗（左起）、導師朱尉良及倪薇淳合影。（記者王峻祺攝）

國中會考成績出爐，宜蘭縣今年共有3人拿到5A++、作文6級分榜首，國華國中康秉叡（中）、音樂班謝楷祥（右2）2人，考前勤刷題衝刺，一舉拿下滿級分，與校長林顯宗（左起）、導師朱尉良及倪薇淳合影。（記者王峻祺攝）

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