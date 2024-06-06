宜蘭鐵道通車100年，日治紀念戳章曝光。（記者王峻祺攝）

2024/06/06 14:25

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭鐵道今年適逢通車百年，宜蘭縣史館與台鐵推出系列活動拚觀光，首度曝光珍貴的日治時期紀念戳章，並無償授權給縣內觀光、民宿及餐飲業者使用，即日起民眾只要在宜蘭火車站等5站起訖，即可換領集章卡蒐集戳章，業者也將配合集章卡推出多項優惠方案。

宜蘭縣史館長廖英杰說，鐵道百年紀念活動今天揭幕，集章活動也正式開跑，紀念戳章共計8枚，包含由縣史館蒐集到的日治時期5枚縣內車站郵戳，分別為大里驛、礁溪驛、宜蘭驛、羅東驛、蘇澳驛等，以及1924年通車當日郵局發行的首行專用郵戳，縣史館另特別設計通車百年紀念章1枚。

其中第8枚戳章為CT284蒸汽火車神秘戳章，預計9月對外公布，目前火車放置於宜蘭運動公園展示，待整理後將移至中興文化創意園區展出。縣府及台鐵預計在宜蘭通車百週年舉行3波宣傳，後續還會舉辦鐵道通車百年特展，並串聯縣內觀光、民宿業者共襄盛舉。

廖英杰說，所有戳章已放置於大里、礁溪、宜蘭、羅東、蘇澳火車站，提供民眾蓋章收集，即日起至年底，由外縣市搭乘火車往返宜蘭，起訖站至少為縣內任一站，或於縣內搭乘火車起訖站包含前5站之1，皆可向這5個車站服務台換領集章卡片。

台鐵東區營運處副處長許民杰說，草嶺隧道完工後打通宜蘭線鐵路，百年來縣民透過火車到外縣市打拚，也讓異鄉遊子返鄉團聚，這條鐵路影響宜蘭的歷史、經濟及文化發展，雖然雪隧通車後搭火車民眾變少，但台鐵仍會堅守崗位，繼續提供更優質的乘車服務。

宜蘭縣觀光協會理事長王文新說，縣內觀光、旅宿及餐飲業者也共同慶祝鐵道通車百年，預計推出優惠好康，民眾只要出示車票換領的集章卡片，完成加蓋紀念戳章，就能享有店家優惠，包括折扣或兌換文創小物，方案將陸續推出，共拚宜蘭觀光。

宜蘭線鐵道北起八堵、南至蘇澳，1924年打通當時全台最長的草嶺隧道後，終於在11月30日全線完工通車，自此串聯宜蘭到基隆港、臺北及西部鐵路運輸，帶動宜蘭的物產及經濟發展。

宜蘭鐵道百年紀念活動今天揭幕，集章活動也正式開跑，紀念戳章共計8枚，包含由縣史館蒐集到的日治時期5枚縣內車站郵戳，分別為大里驛、礁溪驛、宜蘭驛、羅東驛、蘇澳驛等。（記者王峻祺攝）

宜蘭線鐵道北起八堵、南至蘇澳，1924年打通當時全台最長的草嶺隧道後，終於在11月30日全線完工通車，自此串聯宜蘭到基隆港、臺北及西部鐵路運輸，帶動宜蘭的物產及經濟發展。（記者王峻祺攝）

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