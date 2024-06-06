男子賭債糾紛遭開槍！宜花警攻堅逮5嫌 4人聲押

陳男及藍男在宜蘭五結鄉某中古車行落網，並從車底取出作案槍枝霰彈槍1把、彈夾2個及霰彈子彈2顆。 （警方提供）

2024/06/06 12:51

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕35歲鄧男疑似在北部擺攤與人結怨並有賭債糾紛，5日回宜蘭員山老家遭陳姓主嫌率人圍堵，並遭霰彈槍擊中胸口送醫，一行人犯後鳥獸散，分別逃往五結、礁溪及花蓮，宜蘭警方獲報兵分多路追緝，並通報花蓮警力協助，在雙方分頭攻堅下，總計逮捕5人送辦，其中4人被檢方依殺人未遂等罪嫌聲押。

宜蘭警方昨清晨6時獲報，員山鄉蘭城路有民宅發生糾紛，疑有歹徒持刀、槍犯案，警方到場發現鄧男胸口有槍傷，疑遭霰彈槍射擊，所幸子彈未貫穿，送醫無生命危險，犯嫌等人則已逃逸。

警方調閱轄內上千支監視器，鎖定50歲陳男等4人涉有重嫌，隨即出動上百名警力追緝，犯嫌為逃避追捕，多次換車、變裝甚至改搭計程車逃逸，最後陳男及藍男下午1時在五結鄉某中古車行落網，並從車底取出作案槍枝霰彈槍1把、彈夾2個及霰彈子彈2顆。

另有2嫌攜械沿蘇花路廊逃逸，花蓮警方獲報攔查，並在同日下午約2時於新城鄉一處民宅攻堅逮捕俞、謝2男，取出作案手槍3把及子彈24顆；躲藏於宜蘭礁溪的共犯黃男，也同步遭宜警逮捕歸案。

警方調查，被害鄧男與陳姓主嫌均有幫派背景，疑似在雙北因擺攤及賭債糾紛將戰火拉至宜蘭，鄧男落單返回員山老家遭尋仇受傷，全案共計查獲犯嫌5人，起獲霰彈槍1把、手槍3把、彈夾5個、霰彈、手槍子彈26顆、武士刀及毒品一批，詢後移送宜蘭地檢署偵辦並鑒請聲押。

宜蘭地檢署漏夜復訊，認定陳嫌等4人，各涉犯殺人未遂及槍砲彈藥管制條例等罪嫌，且有滅證、串供及逃亡之虞，今天清晨6時向法院聲請羈押禁見。黃男則諭令4萬元交保候傳。地院預計下午4時召開羈押庭。

宜蘭警方鎖定犯嫌行蹤，攻堅車行逮捕陳姓主嫌及共犯藍男。（警方提供）

花蓮警方攻堅民宅，逮捕俞、謝2男。（警方提供）

宜蘭縣刑警大隊召開破案記者會。（記者王峻祺攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法