歷經事業風浪重返初心 單親超人媽開咖啡廳傳遞溫暖

羅映蓁重返初心，開店做甜點和料理。（記者蔡昀容攝）

2024/06/03 02:32

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕現年55歲的羅映蓁，離婚後重返職場，隻身一人照顧小兒子，為了生活，她做過房仲業務、合夥創業、擔任飯店CEO，也曾遇老闆跑路、被捲走百萬元等低潮，都一一撐過，是孩子眼中的「超人媽媽」。回顧大起大落的人生，羅映蓁重返初心，做起甜點和料理，希望用家常手作的美食，將溫暖手藝分享給大家。

羅映蓁是宜蘭人，23歲因婚姻離開職場，後來發現丈夫外遇，簽字離婚開啟單親生活。她曾經一毛錢都沒有，不知道下一餐在哪，但為了照顧孩子，她不氣餒，選擇工作時間彈性的房仲業，沒想到一個月後，老闆就捲款跑路。

為了給孩子良好的環境，羅映蓁持續在房地產業界深耕，工作能力強的她，也開過公司、餐廳、宜蘭首家雪茄館、擔任飯店CEO、投資民宿，但也遇不少波折，被投資夥伴詐騙，或借資百萬元卻被倒掉，但羅映蓁都咬牙撐過。

「一路走來跌跌撞撞，但我不後悔。」羅映蓁說，她真誠待人，所以問心無愧，若不小心受傷了，就告訴自己，又學到一課。她不想變成對人毫無信任感、帶給社會負面能量的人。

羅映蓁年輕開過義大利餐廳，她不會做菜，只做經營管理，但也燃起「歐洲魂」，開始看外國食譜，學做手工餅乾、歐式料理；如今小兒子工作成家，她回歸初心，將礁溪住家改造成咖啡廳，並堅持採用成本較高的好食材，製成手作甜點和家常歐式料理，讓造訪的客人放慢腳步，獲得心靈放鬆。

在小兒子眼中，羅映蓁是「超人媽媽」，為了讓兒子打棒球，一度舉家搬遷到台中念書；國中沒有管弦樂團，媽媽希望讓兒子繼續拉小提琴，於是捐了一批樂器，支持學校成立管弦樂團。

小兒子回憶，唸大學時，想出國參加校外行程，媽媽第一次拒絕他，他才意識到，原來媽媽並非無所不能，而是有血有肉、有脆弱低潮的人。現在咖啡廳競爭激烈，他也趁著休假，到咖啡廳幫忙，成為「超人媽媽」的後盾。

在兒子（右）眼中，羅映蓁（左）是「超人媽媽」。（記者蔡昀容攝）

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