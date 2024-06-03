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公民有話說！高鐵延伸宜蘭案 民間工作坊彙整意見

民間團體「公民幫推」舉辦北宜新軌道社會溝通計畫工作坊。（記者蔡昀容攝）

民間團體「公民幫推」舉辦北宜新軌道社會溝通計畫工作坊。（記者蔡昀容攝）

2024/06/03 02:25

〔記者蔡昀容／台北報導〕北宜鐵道規劃歷經20多年，中央2019年決策轉向，以「高鐵延伸宜蘭」取代「北宜直線鐵路」方案。民間團體「公民幫推」舉辦北宜新軌道社會溝通計畫工作坊，提供專業資料，並邀專家學者、民眾一起討論，提升公民參與，結論將交給交通部、立法委員，並於國發會提點子平台提案，盼影響後續決策。

公民幫推協會規劃四場工作坊，第一場昨（2日）於台北市和平東路三段舉行，參與者包含專家學者、觀光業者、宜蘭居民、交通議題倡議者、常至花東的旅客等。

與會者對於北宜軌道建設的看法，「偏向建設北宜直鐵」占34%，「尚無明確意見，需要更多資訊再判斷」31%，「偏向建設延伸至宜蘭的高鐵」21%，「現階段沒有增加北宜路廊新建設的需求」14%。

公民幫推理事長黃建興表示，高鐵延伸宜蘭案和最近引起熱議的環島高鐵，決策過程粗暴，後續如何規劃？決策到什麼程度？配套措施？會帶來什麼影響？人民、產業、利害關係人都不清楚，不知所措。

黃建興說，台灣重大建設的決策品質很差，過程不明朗，僅辦公聽會，單向蒐集意見，未與社會達到實質溝通，致使民眾被動接受政府決策結果；因此協會和倡議團體合作，舉辦「北宜新軌道社會溝通計畫」公民參與工作坊，邀公民討論並提出意見，提高政府決策品質。

黃建興解釋，公民參與工作坊必須依據專業數據討論，因此主辦單位將專業資料整理成議題手冊，供與會者研讀，同時也邀請專家學者到場，一起參與工作坊，給予專業建議；最重要的是邀請居民、觀光業者等利害關係人與會，釐清利害關係人的意見，透過他們的角度思考建設，將有助提升決策品質。

公民幫推理事王儷潔表示，第二、三、四場工作坊，預計分別在七、八、九月舉行，地點包含宜蘭等地，結束之後，將統整參與者的訴求和共識，交給交通部和立法委員，並於國發會提點子平台提案，促使政府決策回應民間及學者意見。

民間團體「公民幫推」舉辦北宜新軌道社會溝通計畫工作坊。（記者蔡昀容攝）

民間團體「公民幫推」舉辦北宜新軌道社會溝通計畫工作坊。（記者蔡昀容攝）

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