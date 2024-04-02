「台灣愛迪生」林宏裕回饋家鄉宜蘭 捐1億3500萬助社福

林宏裕（左2）支持宜蘭縣政府從事社福等工作，累積捐贈1億3500萬元，2日獲頒「特殊貢獻獎」。（記者蔡昀容攝）

2024/04/02 17:36

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕今（2日）是全國社工日，宜蘭縣政府表揚26名傑出社工，另外被譽為「台灣愛迪生」的林宏裕，擁有30多項發明，2010年起捐款支持家鄉宜蘭縣的社福工作，至今累計1億3500萬元，獲得「特殊貢獻獎」殊榮。

縣府今在縣府大廳舉行表揚典禮，頒發「最佳新人獎」、「服務績優獎」、「資深敬業獎」或「社福夥伴獎」給26名社工，另頒予林宏裕「特殊貢獻獎」，薛長興慈善文教基金會「社福夥伴獎」。

獲頒「資深敬業獎」的39歲羅東博愛醫院林虹玉，從業16年，先後承辦器官捐贈業務、心臟病友團體等業務。她回憶，第一個服務個案，是同事兒子車禍腦死器捐，同事帶兒子照片，努力參與器捐家屬團體活動的樣子，仍歷歷在目。

林虹玉屬於內科社工，當今社會低薪高物價，很多人連生活都有問題，若遇家人病倒，實在不堪負荷，需要她協助媒合補助資源；社工確實辛苦，但有很多部門和團體互相扶持，讓大家能一起走在助人路上，讓社會更美好。

而75歲林宏裕是宜蘭人，自台北工專（國立台北科技大學前身）電子工程科畢業後，創立陽光電子儀器廠、陽光電子儀器股份有限公司，並發明許多與電和聲音有關的測試儀器。

林宏裕認為，「錢生不帶來、死不帶走」，事業有成後，不吝捐款助人，他將公司取名「陽光」，便是期許學習陽光普照大地、不求回報的精神；宜縣府方面，他14年來累計捐贈1億3500萬元，用於社會福利、支持蘭陽戲劇團等工作。

林宏裕患巴金森氏症，行動不便，今由家人攙扶上台領獎，現場社工和與會人員，報以熱烈掌聲和尖叫聲，讓林宏裕很感動，一度激動掉淚。

林宏裕說，出席活動之前，覺得只是很平常的小事，上台之後，大家的熱烈回應感染了他；平時做的善事，能引起大家這麼大的共鳴，讓他很感動，「我的一生非常滿足了。」

羅東博愛醫院社工林虹玉獲頒「資深敬業獎」。（記者蔡昀容攝）

宜蘭縣政府表揚26名傑出社工，並頒予林宏裕「特殊貢獻獎」，薛長興慈善文教基金會「社福夥伴獎」。（記者蔡昀容攝）

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